Nei Call Center i robot sono pronti a sostituire gli esseri umani | ma gli italiani

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) 2Ci stiamo abituando a parlare con le macchine, e pian piano anche a usare la voce al posto della password. È quanto suggerisce una ricerca sviluppata dalla società Spitch, che si occupa appunto di sviluppare assistenti vocali automatizzati per una varietà di clienti; dalle banche alle assicurazioni passando per le agenzie di viaggi.È un’esperienza che abbiamo avuto tutti, quella di chiamare il servizio clienti e sentirsi rispondere da una voceica e automatizzata. Anni fa non capivano quasi nulla ed erano frustranti, ma oggi “solo” il 55% delle persone trova questo sistema insoddisfacente. E se si guarda al futuro l’86% deglicrede in un futuroizzato per i, praticamente in un’assistenza clienti fatta quasi esclusivamente da operatori virtuali – con i verichiamati in causa solo per i casi più complessi.Tra ...