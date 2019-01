Concorso biologo a Modena | farmacista Lazio e assistente sociale in Piemonte

Concorso biologo in Liguria e Toscana - tecnico biomedico in Piemonte : Tra fine dicembre e metà gennaio è possibile prendere parte a nuovi concorsi pubblici per la professione di biologo e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi verranno espletati, presso l'Asl 4 della Liguria e l'Usl Toscana Centro (biologo), l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Torino per la professione di tecnico biomedico. Conferimento borse di studio biologo Il Sistema Sanitario Regione Liguria - Asl 4, deve conferire una borsa di studio ...

Concorso biologo in Piemonte - infermieri a Udine - OSS in Veneto : Tre distinte aziende sanitarie hanno reso noti nuovi concorsi pubblici per il ruolo di biologo, infermiere e OSS. I bandi verranno espletati, presso l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria (biologo); l'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di Udine, per il ruolo di infermiere; e presso il Centro servizi per anziani 'Pietro e Santa Scarmignan' (OSS). Avviso pubblico biologo L'Azienda ...

Concorso per biologo a Modena e a Padova e per logopedista a Ferrara : In questo periodo non mancano le opportunità di nuovi concorsi in campo sanitario, in particolare per la professione di biologo e di logopedista. Sono aperti nello specifico dei bandi: presso l'Azienda Ospedaliero Università di Modena presso l'Azienda Ospedaliera Sanitaria di Padova, in entrambi i casi per il lavoro di biologo, e presso l'Azienda Arcispedale Sant'Anna di Ferrara, per quanto concerne la professione di logopedista. Concorsi per ...

Concorso biologo Genova - farmacista a Milano - e istruttore sociale a Trieste : Buone notizie in campo concorsuale per la professione di biologo, farmacista e istruttore sociale. Tre distinte aziende sanitarie, infatti hanno emanato nuove selezioni per suddetti ruoli. I bandi, con scadenza fissata fino al 7 gennaio prossimo verranno espletati, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per la professione di biologo, l'Azienda Speciale Solaro Multiservizi di Milano (farmacista), e presso l'Azienda Pubblica ai ...

Concorso biologo a Roma - educatore asilo nido Liguria e direttore culturale Lombardia : In questo articolo andremo a vedere nuovi concorsi pubblici per la professione di biologo, educatore di asilo nido e direttore in attività socio assistenziali e culturali. I bandi, con scadenza fino al prossimo 3 gennaio verranno svolti presso l'Istituto Superiore Sanità di Roma (biologo), e presso il Comune di Ospedaletti e il Comune di Sorisole, per la professione di educatore di asilo nido e quella di istruttore - direttore socio ...

Concorso a Padova per biologo - tecnico biomedico e farmacista - scienze agrarie Toscana : Torniamo ad occuparci di avvisi pubblici e concorsi per laureati in scienze biologiche, tecnologie farmaceutiche, tecniche di laboratorio biomediche e scienze agrarie. Le due selezioni pubbliche verranno espletate, presso l'Istituto Oncologico del Veneto di Padova, per il conferimento di sette incarichi di collaborazione e in Toscana, presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Arezzo, per laureati in scienze agrarie e materie ...

Concorso infermieri a Milano - biologo Bari - Cps tecnico della prevenzione a Gorizia : In Gazzetta Ufficiale n°94 di martedì 27 novembre sono stati emanati nuovi concorsi pubblici, per i ruoli sanitari di infermiere, biologo e tecnico della prevenzione. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre, riguardano il Consiglio Nazionale Istituto di Ricerca Sulle Acque con sede secondaria a Bari, per il ruolo di biologo, l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (infermiere), e presso A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina, per ...