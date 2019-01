Cecchinato-Lajovic | Quarti di finale Atp Doha 2019 | programma | orari e tv Come vederlo

oasport

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) C'è ancora la bandiera italiana per quanto riguarda il primo torneo stagionale per l'ATP, quello di: Marcoè approdato aidisfruttando al meglio un po' di fortuna, con il ritiro per walkover per l'argentino Guido Pella. Il siciliano domani se la vedrà con il serbo Dusan: appuntamento importante per l'azzurro per provare a raggiungere il penultimo atto e portare a casa subito una gran dote di punti per il ranking. Andiamo a scoprire ildella sfida.diATPGiovedì 3 gennaioOre 18.00Marco-DusanDiretta TV su Supertennis, canale 224 di Sky e 64 del DDT. Streaming sul sito di Supertennis