Attivazione dell’emergenza lieve piani neve e gelo di RFI I servizi TUA Sangritana che

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) L'Aquila - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato, per la giornata di domani, giovedì 3 gennaio 2019, la fase di emergenzadeisu alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania che prevedono una riduzione deiferroviari. Alcuniferroviari TUA/, pertanto, non potranno circolare regolarmente per via del pianodisposto da RFI. I treni TUA/che non verranno effettuati nella giornata di giovedì 3 gennaio 2019 sono i seguenti: NUMERO TRENO PARTENZA ORA ARRIVO ORA 23903 PESCARA C.LE 06:41 TERMOLI 07:56 23907 TERAMO 07:47 LANCIANO 09:41 23913 PESCARA C.LE 10:15 SULMONA 11:22 23917 TERAMO 14:17 PESCARA C.LE 15:30 23927 S.BENEDETTO D.T. 16:35 LANCIANO 18:03 NUMERO TRENO PARTENZA ORA ARRIVO ORA 23902 LANCIANO 05:39 TERAMO 07:37 23904 S.VITO LANCIANO 06:25 PESCARA C.LE 06:55 23910 ...