Anna Falchi - follia a Capodanno : completamente nuda a 46 anni n spiaggia (in mezzo alla gente) : Si spoglia completamente, Anna Falchi, e per farlo ha scelto non la spiaggia di un'isoletta sperduta nell'oceano ma quella, solitamente molto affollata, di Miami Beach. Leggi anche: Barbara D'Urso, Capodanno esplosivo. Auguri in bikini, scorda la parte di sopra L'attrice italiana, 46 anni, ha deciso

Anna Falchi racconta di avere visto un Ufo : L’ex attrice Anna Falchi ospite nel programma radiofonico “Un giorno da pecora”, ha parlato del fidanzato Andrea Ruggeri, deputato di FI, ma anche di Bruno Vespa, di Salvini con cui voleva fare un calendario e del Presidente della Camera Roberto Fico con cui il calendario lo farebbe anche adesso. Il punto centrale dell’intervista è stato il racconto della Falchi su un suo incontro ravvicinato del quarto tipo, avvenuto durante la sua ...

Anna Falchi : “A 10 anni ho incontrato gli Ufo per due anni di seguito - me lo ricordo bene. Uno scese proprio nel campo di fronte a casa” : Anna Kristiina Palomäki Falchi in arte Anna Falchi e i suoi incontri con gli Ufo. L’attrice di origine finlandese ha raccontato di aver vissuto esperienze piuttosto particolari: “A 10 anni ho incontrato gli Ufo, per due anni di seguito, me lo ricordo bene. Ero a Reggio Emilia, durante il periodo di Natale. Nell’immaginario quando si pensa agli ufo si immaginano dei dischi volanti guidati da extraterrestri ma potrebbero anche essere ...

Anna Falchi senza freni : "Farei un calendario con Fico. Io con stivali fetish..." : 'Con chi farei un calendario tra i politici attuali? Con Roberto Fico'. A parlare senza peli sulla lingua è Anna Falchi nella trasmissione di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora. La modella non ha dubbi ...