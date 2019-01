A Capodanno ci sentiamo più soli Ma l’antidoto è a portata di mano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Nel periodo delle feste natalizie aumentano i ricoveri ospedalieri in ambiente psichiatrico e il numero dei suicidi. Queste affermazioni, quando ero giovane medico, venivano considerate come scientificamente provate. Negli anni seguenti altre indagini hanno messo in evidenza come queste correlazioni statisticamente siano dubbie.Una paziente di 78 anni, che ha perso nello scorso anno il marito, soffre molto in questo periodo perché avverte ancora più la mancanza dell’uomo con cui ha vissuto per oltre 40 anni. Un ragazzo di 33 anni mi racconta che sente acuirsi un senso ditudine perché fa una sorta di consuntivo e scopre che un altro anno è passato senza che lui abbia realizzato i suoi sogni.Latudine attraversa tutte le età della vita. In molti momenti dell’esistenza può essere un elemento fecondo che permette di riflettere e trovare dentro sé ragioni di vita e spunti per ...