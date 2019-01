Papa | Gesù Cristo è la nostra pace per ogni persona e per l' intera famiglia umana

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2018/ Diretta in video streaming : Papa Francesco "Chiamati a dire Ti amo a Gesù' : SANTA MESSA della VIGILIA di NATALE 2018 : Papa Francesco in Vaticano celebra la Natività del Bambino Gesù. dire tta streaming video , omelia e celebrazione

Roma - piccolo Alex sottoposto a trapianto/ Ultime notizie - intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule : Roma , piccolo Alex sottoposto a trapianto . Ultime notizie , intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule per il figlio

Trapianti : il piccolo Alex operato al Bambino Gesù - il papà ha donato le cellule : Il piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), trasferito dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come da programma precedentemente annunciato, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Nei giorni scorsi erano stati completati tutti gli screening necessari per identificare, tra i due genitori, il donato re di cellule staminali ...

Alex operato a Roma - trapianto al Bambino Gesù : il papà dona le cellule : Cruciali i prossimi giorni per scongiurare il rigetto. Il ringraziamento della famiglia a "tutte le persone che continuano a seguire la vicenda con affetto"

Papa : bambino Gesù ci ricorda che metà dei profughi sono minori : Città del Vaticano, 14 dic., askanews, - 'Quest'anno, in particolare, ci chiama a riflettere sulla situazione di tanti uomini, donne e bambini del nostro tempo - migranti, profughi e rifugiati - in ...

Papa : Gesù non faceva come leader che si attaccano troppo a gente : Città del Vaticano, 5 dic., askanews, - 'E' un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente e non prendere distanza': lo ha detto Papa Francesco che introducendo un ciclo di catechesi dedicata al '...