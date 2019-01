Manovra | Fico a Questori ' Valutare profilo disciplinare durante bagarre' Sarà usata la

Manovra - alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico : “Non sta ascoltando!” : Nel corso la discussione sulla legge di Bilancio, la deputata Pd Anna Ascani ha perso le staffe e ha urlato contro il presidente della Camera, Roberto Fico, accusandolo di non essere attento durante l’intervento del collega dem Ceccanti. Fico ha subito replicato: “Sto ascoltando” L'articolo Manovra, alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico: “Non sta ascoltando!” ...

La Manovra è legge. L’Ue : “Vigileremo”. Fico si smarca dai Cinque Stelle : A fine giornata la «manovra che visse due volte» è legge, 313 i sì e solo 70 i no, perché Pd e Leu non hanno proprio partecipato alle votazioni. Il premier Giuseppe Conte si dice «soddisfatto», Luigi Di Maio assicura che «la strada è giusta». Ma come per la protagonista di Hitchcock, la legge di bilancio assomiglia solo da lontano a quella festeggi...

Manovra - ok definitivo della Camera con 313 voti a favore. L’annuncio di Fico e l’applauso della maggioranza : Sì definitivo dell’Aula della Camera alla legge di Bilancio. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri L'articolo Manovra, ok definitivo della Camera con 313 voti a favore. L’annuncio di Fico e l’applauso della maggioranza proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - Fico al M5s : 'Nessun attacco alla democrazia - l'opposizione fa il proprio lavoro' : "Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di Bilancio". Lo dice ...

Manovra al voto di fiducia. Bagarre su Fico - la diretta : In corso le dichiarazioni di voto. Opposizioni all'attacco, ma Di Maio: "Si oppongono ad aiuti ai deboli"

Manovra - deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula : Fico sospende la seduta : Protesta dei deputati di Forza Italia durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera. I parlamentari azzurri, appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5s Manzo, hanno indossato un gilet azzurro con la scritta ‘Basta tasse‘. Il presidente Fico dopo aver invitato i commessi a ritirare i gilet ha sospeso la seduta per pochi minuti L'articolo Manovra, deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula: Fico ...

Manovra : le opposizioni mettono Fico sotto accusa : Dopo i violenti scontri di ieri e le proteste delle opposizioni che non accennano a placarsi, oggi la Manovra riceverà il voto di fiducia alla Camera. Se tutto andrà come previsto, domani si giungerà al voto definitivo. Pd e Forza Italia però non demordono e ora accusano il presidente Fico di non essere più un garante super partes e di calpestare la costituzione. Manovra, oggi il voto di fiducia Come previsto, nonostante i ritardi e le ...

Manovra - FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza : “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” : Un testo “pasticciato” che “rischia di affossare il paese“. Così le opposizioni hanno ribadito il giudizio sulla legge di bilancio che approda oggi alla Camera per l’ultimo voto di fiducia. Partito democratico e Forza Italia, dopo le polemiche di ieri in aula, non risparmiano neanche il presidente Roberto Fico. “Non è all’altezza di svolgere il suo ruolo, si dimetta“, ha commentato il senatore forzista ...