Incendio rifiuti in baraccopoli migranti

Incendio Tmb Salario - il primo rapporto : «Dolo e resti di rifiuti vietati» : ROMA In meno di dieci minuti le fiamme hanno avvolto l'intero impianto e hanno raggiunto un'altezza di 15 metri. I vigili del fuoco ci hanno messo tra i sette e gli otto minuti per arrivare...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Legambiente Lazio : “Non servivano dati scientifici per dire che la nube era nociva per la salute” : “Non servivano dati scientifici per dire che la fitta nube, vista e respirata da tutta Roma durante l’Incendio della discarica al Salario, fosse chiaramente nociva per la salute“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, in riferimento ai dati di Arpa Lazio sulle polveri sottili registrati ieri a Roma, dai quali è emersa la quantità di PM10 presente nell’aria. I dati diffusi ieri, spiega Scacchi, ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma : PM10 sopra i limiti - rimane ancora l’odore acre : “I valori del particolato (PM10) misurati nelle centraline del Comune di Roma l’11 dicembre evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e, nelle stazioni di Villa Ada (56 gr/mc) e di Tiburtina (54 gr/mc), due superamenti del limite giornaliero pari a 50 gr/mc“: lo ha reso noto l’Arpa Lazio a seguito di monitoraggi della qualità dell’aria nella giornata dell’Incendio ...

Roma : Incendio deposito rifiuti - la procura indaga per disastro colposo : Non si esclude neanche l'ipotesi di un'azione dolosa: le telecamere di sorveglianza della struttura erano rotte da quattro giorni. Oggi i risultati delle rilevazioni sulla diossina - La procura di ...

Roma - Raggi Incendio di via Salaria : 'Appello a città e regioni per smaltimento rifiuti' : 'Vorrei lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni affinché collaborino per risolvere questa situazione'. La sindaca di Roma Virginia Raggi chiede aiuto per lo smaltimento dei ...

L’Incendio al tmb Salario e la gestione dei rifiuti a Roma : L’11 dicembre nella capitale è divampato un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Una scheda per sapere quanti rifiuti produce la città e come sono trattati. Leggi

Roma - Incendio in impianto rifiuti : “Nessun rischio per la popolazione - qualità dell’aria nella norma” : “Non c’è nessun rischio per la popolazione dovuto al fumo sprigionatosi dal rogo dell’impianto di compostaggio dei rifiuti in via Salaria, i parametri rilevarti dalle centraline vicine alla struttura sono nella norma“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Enrico Di Rosa, responsabile Uoc Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl Roma 1, in riferimento all’incendio divampato nello stabilimento ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - pneumologo : “Il fumo del rogo irritante soprattutto per i malati cronici” : “Il fumo e le particelle contenute sono composti da varie sostanze e prodotti della combustione, e sono sempre irritanti per le vie aeree. Questo vale per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha malattie croniche come asma, bronchite o Bpco: in questi pazienti il fumo diventa un fattore scatenante l’infiammazione, in conseguenza della quale possono comparire peggioramento e riacutizzazione dei disturbi respiratori“: lo ha ...