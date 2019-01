Il video del discorso di fine anno di Sergio Mattarella

MATTARELLA - DISCORSO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE/ video - Di Maio e il saluto alla 'signora Anna' : Messaggio FINE ANNO di Sergio MATTARELLA, DISCORSO CapodANNO 2019 diretta streaming Video: PRESIDENTE Repubblica lancia stoccate su Manovra e Non Profit

F1 – Casa Raikkonen si trasforma in un campo da hockey : Kimi in versione portiere para le ‘bombe’ della moglie Minttu [video] : Avvincente sfida in Casa Raikkonen: Kimi diventa portiere e para i colpi di floor hockey della moglie Minttu Kimi Raikkonen e la moglie Minttu non smettono mai di stupire: la bella coppia intrattiene quasi ogni giorno i follower sui social con foto e video simpatiche e sorprendenti. Dopo aver mostrato l’enorme campo da ‘tennis’ dentro Casa, al fianco della cucina, e le manovre di spostamento di mobili in condizioni di ...

Messaggio di Fine Anno del Presidente - il discorso a reti unificate del 31 dicembre 2018 (video) : UPDATE: Un discorso breve, durato come nella tradizione di Mattarella circa 15 minuti, scandito per argomenti, come se fossero pagine di un almanacco da sfogliare, ma tutti di pari dignità. Come da anticipazioni, unità, solidarietà rispetto delle Istituzioni, valore dei simboli "che non sono pro-forma", ma pregni di significato anche "nell'epoca dei social, in cui si comunica continuamente quel che pensano e anche quel che fAnno nella vita ...

HOTEL TRANSYLVANIA 2 - RAI 2/ Streaming video del film d'animazione di Genndy Tartakovsky - oggi - 31 dicembre - : HOTEL TRANSYLVANIA 2, la trama e il cast del film danimazione in onda su Rai 2 oggi, lunedì 31 dicembre 2018 diretto da Genndy Tartakovsky.

IN TIME - ITALIA 1/ Streaming video del film con Justin Timberlake e Amanda Seyfried - oggi - 31 dicembre 2018 - : In TIME, la trama e il cast del film fantascientifico in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 31 dicembre 2018 con Justin Timberlake.

video Mayweather vs Nasukawa/ Gli highlights dell'incontro - il pugile USA ha vinto per ko in 139 secondi! : Video Mayweather vs Nasukawa: gli highlights dell'incontro che si è disputato a Saitama, vinto in maniera netta dal pugile statunitense.

Buon 2019 con Lele Spedicato dei Negramaro in video per gli auguri speciali ai fan prima del tour : Lele Spedicato dei Negramaro in video augura Buon 2019 ai fan. Una vera sorpresa per tutti coloro che ne aspettavano il ritorno, dopo il dramma dell'emorragia cerebrale e la lotta per tornare a una vita normale. Il chitarrista della band, che sarà in tour a partire dal mese di febbraio, ha stappato una grande bottiglia per un augurio speciale a tutti i fan che aspettavano di rivederlo almeno in video. Il gruppo torna quindi alla ...

Black Mirror : Bandersnatch - un sito raccoglie i videogame del film : screenshot tuckersoft.net È online il sito internet della società videoludica Tuckersoft che, all’interno del film Black Mirror: Bandersnatch di Netflix, produce il videogioco che dà il titolo al lungometraggio. Bandersnatch è il primo film interattivo proposto dalla piattaforma di streaming video. Lo spettatore ha la possibilità di effettuare delle scelte durante la visione che influenzano lo svolgimento della storia, come accade con i ...

video dell'esplosione della casa residenziale a Magnitogorsk - : Il Video del momento dell'esplosione della casa a Magnitogorsk nella regione di Chelyabinsk è su internet. L'ha caricata l'account 74ru su YouTube, dura un paio di secondi, si vede come trema il ...

Diretta/ We Run Rome 2018 - Maratona di Roma streaming video e tv : il regolamento e il percorso delle gare : Diretta We Run Rome 2018, streaming video e tv: per le strade della capitale si corre l'ottava edizione della Maratona, per agonisti e non agonisti.

I 5 videogiochi che hanno deluso le aspettative nel 2018 : Siamo giunti alla fine del 2018 ed è quindi arrivato il momento di fare un bilancio per quanto concerne i videogiochi approdati sul mercato nel corso degli ultimi dodici mesi. Nelle ultime settimane l'attenzione è stata tutta per i diversi candidati al titolo di Game of the Year 2018 nei diversi ambiti (domani pubblicheremo i nostri vincitori), ma come al solito non poteva mancare una piccola panoramica di quelli che sono stati i titoli che, in ...

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità - la video recensione : Quello che gli interessa è rendere conto del mondo nel quale viveva, dove l'impressionismo era l'arte dominante, perché è in quel mondo che ritroviamo le convenzioni sociali che lo rigettano.

[video] IL 2018 DEL RUGBY ITALIANO VISTO DAL PRESIDENTE FIR ALFREDO GAVAZZI : DAZN è entrata con vigore nel mondo dello sport ITALIANO, garantendo continuità e un accordo triennale per le due franchigie di PRO14. DMAX si è confermata un partner affidabile ed un punto di ...

I 10 momenti cult televisivi del 2018 - fra addii e ritorni (video) : E' vero che va a concludersi un anno altrettanto ricco di eventi televisivi e che in gran parte ve li abbiamo raccontati puntualmente su TvBlog, ma è anche vero che va a concludersi un 2018 caratterizzato da addii sofferti e ritorni d'eccellenza, casi da reality show e inevitabili quanto curiosi fuori programma. In tempo di somme tirate, diamo un'occhiata agli eventi di cui si è più parlato nell'arco dei 12 mesi in ordine temporale: ...