Tare | ' Sempre grato a Milinkovic | minacce di morte in passato'

Francesco Chiofalo sempre più vicino all'intervento : "Vorrei divenTare padre" : L'ex concorrente di Temptation Island risponde su Instagram alle domande dei fan, li aggiorna sull'operazione e rivela il...

Beghin - l'europarlamenTare del M5s che si ricorda sempre degli amici : ...proprio la scorsa estate dopo quasi tredici anni di fidanzamento " e personaggio assai chiacchierato nella pattuglia europea del M5s per via della sua vecchia adesione a gruppi vicini al mondo di ...

Scomparso 4 anni fa e trovato scheletro vicino a casa : “Dura accetTare che sia sempre stato lì” : "Per la famiglia è dura accettare che il proprio figlio creduto Scomparso in realtà giaceva senza vita a pochi passi da loro" dicono dall'associazone Penelope. Daniele Taddei, scomprso 4 anni fa da Sant'Omero, in Abruzzo, è stato trovato scheletro nella sua auto, a pochi chilometri da casa. "L'area del ritrovamento è proprio quella dove in genere si muoveva, a pochissimi passi dalla casa dei suoi nonni".Continua a leggere

F1 - il ciclo vincente della Mercedes può divenTare il più lungo di sempre. Tutti i record e le statistiche : Semplicemente imbattibile. Da quando è avvenuta la rivoluzione regolamentare dei motori ibridi nel 2014, la Mercedes ha lasciato solo le briciole agli avversari che hanno provato ad avvicinarsi stagione dopo stagione, vincendo cinque Campionati piloti ed altrettanti Campionati costruttori (4 con Lewis Hamilton ed uno con Nico Rosberg nel 2016) dominando in lungo e in largo su Tutti i circuiti del calendario. La scuderia di Woking ha interpretato ...

Gattuso - vincere contro la Spal potrebbe non basTare : tecnico sempre più sulla graticola [FOTO] : 1/5 Spada/LaPresse ...

La lezione di MatTarella è che i mercati hanno sempre ragione : Tra le molte ragioni che ci hanno portato a scegliere Sergio Mattarella come il nostro uomo dell’anno ce n’è una particolare che non abbiamo messo a fuoco a sufficienza ma che merita di essere approfondita e che riguarda un dato culturale, prima ancora che economico o politico, legato ad alcune scel

RappresenTare il territorio sempre con ottimismo : all'imprenditore ennese Mauro Todaro il Premio Ofelia organizzato da Ristoworld Italy - : ... Anna Martano, giornalista, scrittrice, esperta in storia della cucina, Prefetto Sicilia Aig; Tommaso Molara, Campione del Mondo "Stelle del Cioccolato"; Mauro Todaro, presidente per un "Mondo di ...

Perché la strada italiana per eviTare la procedura d'infrazione è sempre più stretta : La Commissione chiede di mettere sul tavolo circa 10 miliardi di euro. La distanza con la posizione del governo di Roma è...

Schumacher e Todt - amici per sempre. E Nicolas può porTare Mick in F1 : Jean ha confermato di aver guardato al fianco di Michael il Gp del Brasile. Da lì ad immaginare reazioni da parte di Schumi ci vorrebbe tanta, troppo malinconica fantasia

Torino - l'arcivescovo Nosiglia alla Colletta AlimenTare : 'La povertà è tanta e le esigenze sono sempre maggiori' : Tonno, fagioli, olio, biscotti e qualche cioccolata. Questi sono solo alcuni degli alimenti che hanno riempito il carrello di monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, che ha partecipato alla '...

AffronTare lo stress in un mondo con i livelli di stress più alti di sempre : Ogni mattina attraversiamo strade piene di ingorghi creati da pesanti livelli di traffico, ci rechiamo sul posto di lavoro per Affrontare una valanga di doveri, torniamo a casa dopo una giornata lavorativa di 9 ore, più il lungo viaggio, per risolvere problemi da genitori e grane finanziarie, problemi di salute e di relazione che sono divenuti il peso morto del nostro mondo moderno e la fonte senza fine di un intenso stress.I sondaggi ...

Coppi per Sempre – 530 pagine tutte da gusTare : domenica la presentazione del nuovo libro sul Campionissimo : “Coppi per Sempre”, domenica la presentazione del libro che racconta la vita e la carriera del Campionissimo Celebrare i grandi campioni dello sport è Sempre una grande sfida, proprio come quelle che hanno affrontato loro nelle loro carriere. Giampiero Petrucci è uno che le sfide le ama tanto, viverle quanto raccontarle: per questo motivo, insieme ad Auro Bulbarelli, ha deciso di cantare le gesta del grande Fausto Coppi in un ...

Raggi : sabato sarò in piazza per saluTare ragazzi “sempre con Virginia” : Roma – “Ciao a tutti ‘Sempre con Virginia’, so che state organizzando una nuova manifestazione in piazza del Campidoglio per sostenermi. Vi ringrazio moltissimo, mi arriva il vostro affetto e voglio dirvi che sabato saro’ in piazza a salutarvi”. “Voglio anche ringraziarvi perche’ la scorsa settimana avete ascoltato il mio appello e avete rimandato questa manifestazione che era gia’ stata ...

MatTarella : «Libertà di stampa un grande valore». Fico : «Sarà sempre tutelata» : Sergio Mattarella interviene in difesa della libertà di stampa dopo gli insulti rivolti ai giornalisti dal vicepremier Luigi Di Maio. «Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti,...