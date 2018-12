Programmazione tv oggi | Il Segreto in prime time e L' anno che verrà

Da Polar Express a Cantando sotto la pioggia : la Programmazione di Natale su Paramount Channel : Il Natale si avvicina e per questo la programmazione delle reti in chiaro (e non solo) si adegua con i romantici film del periodo e un occhio di riguardo ai più piccoli. Anche Paramount Channel ha pensato bene di correre ai ripari a partire da oggi e fino al giorno di Natale. Ecco nel dettaglio la programmazione della rete.Lunedì 17 dicembreIl Christmas Countdown pomeridiano di Paramount Channel prosegue senza sosta! Alle 16.30 Giotto, l’amico ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - sabato 15 dicembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - BOHEMIAN ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - sabato 8 dicembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - BOHEMIAN ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - martedì 4 dicembre : Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - martedì 27 novembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - ANIMALI ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - mercoledì 21 novembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - ANIMALI ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - sabato 10 novembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - LO ...

Next Gen 2018 - il calendario di oggi (venerdì 9 novembre) e gli orari. La Programmazione tv : In archivio la terza giornata delle Next Gen ATP Finals, con il risultato a sorpresa tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar, con il secondo vincitore in soli tre set. Con questo risultato lo spagnolo va in semifinale grazie anche alla vittoria del greco Stefanos Tsitsipas, che chiude da imbattuto la prima fase come l’australiano Alex De Minaur. Il quarto semifinalista è il russo Andrey Rublev. oggi, venerdì 9 ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - giovedì 8 novembre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - LO ...

Next Gen 2018 - il calendario di oggi (giovedì 8 novembre) e gli orari. La Programmazione tv : Terza giornata per le Next Gen ATP Finals 2018. Si giocano oggi le partite che definiranno le classifiche dei due gironi e, di conseguenza, i quattro semifinalisti. Liam Caruana giocherà il suo terzo incontro, dopo le due sconfitte dei giorni precedenti, contro il russo Andrey Rublev, vincitore dell’edizione di un anno fa, ma autore di un anno un po’ in chiaroscuro. Prima di loro, però, il programma sarà aperto dall’americano ...

Next Gen 2018 - il calendario di oggi (mercoledì 7 novembre) e gli orari. La Programmazione tv : Seconda giornata di gioco alle Next Gen ATP Finals 2018. Dopo l’esordio con sconfitta di ieri, torna in campo Liam Caruana che proverà ad ottenere la prima vittoria del suo torneo contro l’americano Taylor Fritz in un match che è già decisivo per la qualificazione alla semifinale. Infatti lo statunitense ha perso in cinque set contro Andrey Rublev, che si giocherà il primo posto nel gruppo B contro l’australiano Alex De ...

Next Gen 2018 - il calendario di oggi (martedì 6 novembre) e gli orari. La Programmazione tv : Da oggi fino al 10 novembre le tanto attese Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21, in programma alla Fiera di Milano, prenderanno il via. I qualificati all’edizione 2018 Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alex de Minaur(Australia), Frances Tiafoe (USA), Taylor Fritz (USA), Andrey Rublev (Russia), Jaume Munar (Spagna), Hubert Hurkacz (Polonia) daranno spettacolo. Non ci saranno Alexander Zverev (Germania) perché ...

CINEMA : orari - trame e stellette dei film in Programmazione oggi - mercoledì 31 ottobre : 0184 506060, Chiuso , per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni', Ariston Ritz , tel. 0184 506060, - LO ...