Ecotassa al via a marzo | i modelli colpiti dalla stangata e quelli che danno diritto al

Manovra - emendamenti di governo e relatori : Ecotassa rivista - scatta oltre i 160 grammi di Co2. Via i vertici dell’Anpal : Tra un’interruzione e l’altra e la richiesta di spiegazioni da parte del premier o del ministro dell’Economia Giovanni Tria, sono arrivati alla commissione Bilancio del Senato gli emendamenti del governo e dei relatori alla Manovra. Sui cui saldi, nel frattempo, è ancora in corso la trattativa con la Ue. Tra le 20 modifiche dei relatori c’è anche l’ecotassa riveduta e corretta. Come anticipato, è stata alzata la soglia di ...

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'Ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Manovra - nuovo scontro sull'Ecotassa | Lega : "Via anche gli incentivi green" | M5s : "Bonus auto green deve restare" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

Manovra - la Lega : via Ecotassa e anche incentivi per auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...