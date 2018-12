Napoli-Bologna 3-2 | pagelle Il talento di Carlo | leader calmo e vincente

Napoli-Bologna ha dimostrato che Milik è una garanzia : Prologo Malcuit in campo insieme al redivivo Verdi, Ghoulam ormai sempre più titolare, Maksimovic per Koulibaly e Mertens al fianco di Milik. Il Napoli riparte da questi giocatori, dal San Paolo e dal Bologna dopo le bufere milanesi. Ed ha un solo risultato possibile: la vittoria. Per mettersi alle spalle gli scontri tra tifoserie, per mettersi alle spalle – ma non troppo – i cori del Meazza. Napoli-Bologna è un punto e a capo, è un ...

Napoli-Bologna - Inzaghi : 'Triste per il risultato - ma prestazione straordinaria. Se siamo questi ci salviamo' : I rossoblù, nonostante un'ottima prestazione, non riescono a portare via punti dal San Paolo e l'allenatore esprime tutto il proprio rammarico ai microfoni di Sky Sport: "C'è grandissimo rammarico, ...

Napoli - Ancelotti : "Vittoria di carattere - contro un buon Bologna" : Al Napoli servono tre gol e novanta minuti adrenalinici per avere la meglio di un Bologna mai domo, che fino a un soffio dalla fine ha cullato il sogno di portare via punti dal San Paolo. Nel dopo ...

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato finale 3-2 - info streaming video e tv : 3 punti sofferti per Ancelotti! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Napoli-Bologna 3-2 Milik e Mertens risolvono il rebus rossoblù : NAPOLI - Nel giorno della solidarietà a Koulibaly, ricordato da compagni e tifosi, il San Paolo saluta il 2018 con una vittoria. Successo sofferto quello sul Bologna, ma che consolida il secondo posto ...

Serie A - Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens con dedica a Koulibaly : ... ma all'88' vede togliersi le castagne dal fuoco da Mertens che danza al limite dell'area e col destro sorprende un poco reattivo Skorupski andando poi a cercare la telecamera per gridare al mondo il ...

Serie A - Napoli rischia contro il Bologna : per vincere serve un doppio Milik e Mertens : Tre punti di sofferenza e di carattere per chiudere in bellezza il 2018. Finisce 3-2 al San Paolo tra Napoli e Bologna, con i parteopei vittoriosi a Fuorigrotta grazie alla doppietta di Milik e alla prodezza sul finale di Mertens che ha risolto una partita complicata contro un avversario tutt'altro

Serie A : Napoli-Bologna 3-2 : ANSA, - NAPOLI, 29 DIC - Il Napoli batte il Bologna 3-2 in un posticipo della 19/a giornata del campionato di Serie A e resta a -9 dalla Juventus, ma mettere sotto la squadra di Pippo Inzaghi è più ...

Diretta/ Napoli Bologna - risultato live 3-2 - info streaming video e tv : Mertens in gol per gli azzurri! : Diretta Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Napoli-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Napoli-Bologna – Il Napoli soffre ma riesce a conquistare i tre punti contro il miglior Bologna della stagione. Milik porta in vantaggio due volte i partenopei, ma i felsinei rimontano con Santander e Danilo. A pochi minuti dal gong, Mertens decide la gara con un destro da fuori area. Promossi: Milik, Danilo e Pulgar. Insufficienti le prestazioni di Verdi e Dijks. Napoli (4-4-2) Meret 6 – Non può nulla sulle ...

Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens - Ancelotti torna a sorridere : Al Napoli servono tre gol e una girandola di emozioni per avere la meglio su un Bologna mai domo, che dimostra di essere più che mai vivo. Dopo le manifestazioni di solidarietà per Koulibaly nel pre-...

Napoli-Bologna 3-2 - Serie A : Mertens salva gli azzurri allo scadere - doppietta di Milik : Il Napoli ha sconfitto il Bologna per 3-2 nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. I partenopei si rialzano dopo la sconfitta contro l’Inter e si confermano al secondo posto in classifica, attardati di nove lunghezze dalla capolista Juventus e con cinque punti di margine nei confronti dell’Inter. I padroni di casa hanno seriamente rischiato di non vincere l’incontro, la doppietta di Milik è stata rimontata da Santander ...

Napoli-Bologna 3-2 : pagelle e tabellino : Napoli-Bologna, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Napoli-Bologna 3-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI BOLOGNA – Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A il Napoli e il Bologna si sono sfidate dopo una sconfitta per entrambe nel precedente turno di campionato. Gli azzurri riescono a superare a fatica un ottimo Bologna. Gli uomini di Carlo Ancelotti passano in vantaggio con un gol di […] L'articolo Pagelle Napoli-Bologna 3-2: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...