Inter | la decisione di Spalletti sul futuro di Nainggolan

Inter - Nainggolan reintegrato in rosa : la decisione di Spalletti : Inter, Nainggolan è stato convocato dal tecnico nerazzurro Luciano Spalletti per la gara di domani contro l’Empoli: i dettagli Inter, Raja Nainggolan è stato convocato dal tecnico nerazzurro Spalletti in vista della gara di domani contro l’Empoli. Il calciatore era stato messo fuori rosa per motivi disciplinari ed ha saltato la gara contro il Napoli vinta ugualmente dalla sua Inter. Adesso il calciatore belga tornerà dunque a ...

Figc - Gabriele Gravina : "Serie A - sabato si gioca". La strana decisione dopo il morto a Inter-Napoli : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dato l'annuncio: "sabato in Serie A si gioca". Nessuno stop al campionato dopo gli episodi di violenza e razzismo in occasione di Inter-Napoli, dove è morto anche un tifoso di Varese. "Ho sentito i due vicepresidenti Sibilia e Miccichè, soprattutto il s

Inter - Spalletti fa chiarezza sulla situazione di Nainggolan : “non è fuori rosa ma Zhang ha preso la decisione di…” : Alla vigilia di Inter-Napoli, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Radja Nainggolan, escluso dal big match per motivi disciplinari Natale movimentato in casa Inter. Il pareggio con il Chievo Verona è stata una sorpresa amara da scartare sotto l’albero e, come se non bastasse, la situazione di Radja Nainggolan ha preso le sembianze dei canditi sul panettone di tutti i tifosi nerazzurri. Il ‘Ninja’ ...

Global Compact - Boldrini - LeU - : "Decisione che va contro Interessi Paese" : Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tassi di Interesse - Trump attacca la Fed : “E’ incredibile che pensi a un rialzo” Mercoledì la decisione di Jerome Powell : Giornata pesante a Wall Street in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui Tassi di interesse. Il Dow Jones ha chiuso perdendo il 2,09%, il Nasdaq ha ceduto il 2,27% mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 2,08%. Ad agitare gli investitori è stato l’impatto delle decisioni della Fed su un’economia americana che traballa fra la guerra commerciale, le tensioni politiche e geopolitiche e un possibile shutdown del governo. ...

Le notizie del giorno – Juventus-Inter - la decisione della Cassazione sullo scudetto del 2006 : Le notizie del giorno – La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo ...

Comprare all"estero online su Internet - i siti stranieri devono essere accessibili dall"Italia. Decisione Ue : Via libera allo shopping online in tutta Europa senza alcun limite: l’Ue blocca il geoblocking. Cosa prevede la nuova normativa e cosa cambia per acquisti su Internet

Calciomercato Inter - torna Gabigol : la decisione della società sul brasiliano : Gabigol è arrivato all’Inter con un carico di speranze, sue e del tifo nerazzurro, troppo pesanti per un giovane che ancora non aveva dimostrato granché. Il primo anno a Milano è trascorso tra panchina e spezzoni deludenti, inframezzati dall’unico gol in partite ufficiali nella gara di campionato contro il Bologna. Poi, in seguito all’arrivo di Spalletti, ecco il prestito al Benfica (5 presenze e 1 gol) che spesso e ...

F1 – Vettel sanzionato ad Interlagos? Ecco la decisione dei commissari del Gp del Brasile : Sebastian Vettel tira un sospiro di sollievo ad Interlagos: la decisione dei commissari dopo le qualifiche del Gp del Brasile Sono finite da più di un’ora le qualifiche del Gp del Brasile, che hanno visto Lewis Hamilton conquistare una splendida pole position, nonostante critiche e polemiche per alcuni episodi discutibili in pista. Dal termine del Q3 ad ora, però, tutti gli appassionati della F1 non hanno fatto altro che cercare ...

Wall Street apre apre in ribasso dopo decisione Fed sui tassi d'Interesse : Apertura in ribasso per Wall Street il giorno dopo la riunione delle Fed che ha mantenuto i tassi di interesse fermi tra il 2% e il 2,25%. Il Dow Jones cede lo 0,16%, il Nasdaq lo 0,83%.

Mercato NBA – Sette squadre Interessate a Terry Rozier : i Celtics devono prendere una decisione : Dopo il mancato rinnovo di contratto, Terry Rozier è finito nel mirino di 3 franchigie NBA: i Boston Celtics devono valutare attentamente la situazione Nelle scorse settimane, Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare l’accordo per un rinnovo contrattuale. Troppa la differenza fra le richieste del giocatore, che pretende un contratto ben superiore ai 3 milioni a che percepisce quest’anno, e l’offerta dei ...

Inter-Barcellona - arriva la decisione ufficiale : Messi non ci sarà : Leo Messi non prenderà parte ad Inter-Barcellona di domani sera, il calciatore ancora alle prese con problemi fisici Leo Messi non ci sarà domani a San Siro per la gara tra Inter e Barcellona. Il fenomeno argentino è stato dapprima convocato con riserva, in modo da permettere allo staff medico blaugrana di valutarne le condizioni fisiche. Oggi però è stata diramata la lista dei convocati ufficiale, con Messi che non figura tra i nomi dei ...

Lazio-Inter rinviata? Ecco la decisione : Lazio-Inter rinviata? Si concluse la 10^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Inter pronte a regalare spettacolo in un match che potrebbe essere condizionato dal maltempo. Resta la situazione di allerta per la città di Roma, Ecco la nota emessa dal Comune: “Limitare gli spostamenti in città per il forte vento”. Si è svolto il vertice in Prefettura con la Protezione Civile, la decisione è stata quella di giocare ...