Il piccolo Messi afgano chiede di nuovo aiuto al suo idolo

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il nome di Murtaza Ahmadi forse non dice niente, ma la sua immagine con la maglia dell’Argentina fatta con un sacchetto di plastica la ricordano in molti. Nel 2016 il suo sogno si era avverato. Il campione del Barcellona e suoLionelgli aveva inviato due maglie vere e un pallone di cuoio e lo aveva portato in campo con sé durante un’amichevole della squadra catalana in Qatar.Ora quel bambino ha otto anni ed è in pericolo. È un obiettivo dei talebani edial suoLe donne e i bambini della sua famiglia hanno lasciato la loro casa nella provincia di Ghazni e si sono rifugiati a Kabul, la città meglio controllata del paese. È successo il mese scorso a causa dell’offensiva talebana che ha costretti a fuggire almeno 4000 famiglie secondo i dati Onu.«Si è trattata di una situazione improvvisa e non siamo stati in grado di portare con noi altro che ...