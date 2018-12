Affidamento | la storia del piccolo Marco dimostra che il nostro sistema minorile è fuori

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 dicembre 2018) Val la pena di dedicare ancora questo spazio alla vicenda del, il bimbo di tre anni di Verona allontanato dai nonni materni. Sicuramenteavrà chiesto perché il suo terzo Natale abbia dovuto trascorrerlo in una casa famiglia, con altri bambini che non conosce, invece che in una vera casa, in una vera famiglia, tra adulti che si occupino di lui. Probabilmente ha ottenuto risposte rassicuranti, qualcosa di credibile per la sua età. Di certo non gli si può spiegare che si sta aspettando che finiscano le festività e che venga fissata un’udienza di appello. Ancora meno che – con tutta probabilità- nell’udienza si rimanderà a un’altra data e che in quell’occasione verrà forse istruita una cosiddetta Ctu, una perizia che può durare mesi. E che alla fine i suoi nonni che frequentava regolarmente, i genitori affidatari presso i quali era stato collocato non li vedrà ...