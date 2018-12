Pensioni | con «quota 100» incentivi all' impresa che assume un giovane

Pensioni - Trano (M5S) pubblica il nuovo schema di assegni e tagli con la sua 'verità' : Quello delle Pensioni è un argomento che nelle fila del Movimento Cinque Stelle è sempre stato molto considerato. Il superamento della legge Fornero con l'introduzione di Quota 100 ne è stato un esempio tangibile. Negli ultimi giorni, però, non sono mancati gli attacchi relativi alle strategie sui pensionati, basti pensare che solo poche ore fa Maria Elena Boschi ha attaccato duramente il premier Conte, invitandolo a sciacquarsi la bocca prima ...

Mara Carfagna : "Sulle Pensioni criticano la Fornero ma da Conte solo cinismo" : "Elsa Fornero ebbe almeno la sensibilità di parlare di sacrificio quando bloccò l'indicizzazione delle pensioni e si commosse. Da Giuseppe Conte, invece, solo cinismo e quella battuta sprezzante su l'Avaro di Molière riferita a pensionati per i quali anche qualche euro può essere importante". Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, interviene sul blocco della rivalutazione delle pensioni ...

Pensioni - "Possibili variazioni". Inps - circolare raggelante sulla manovra : "conguaglio" - quanto ci tagliano : "Gli incrementi alle Pensioni potranno subire variazioni". Ha il sapore della beffa la circolare Inps 122/2018 che annuncia gli aumenti di gennaio, grazie alla rivalutazione per la variazione dell'inflazione dell'1,1%. Gli assegni, dunque, come sottolinea Il Giornale, "avranno un adeguamento del 100

La gaffe di Conte sulle Pensioni : «Tagli? Nemmeno l'Avaro di Molière se ne accorge» : La citazione viene dalla letteratura classica ma la frase sulle pensioni e l'Avaro di Molière rischia di tradursi nell'ennesima gaffe per il premier Conte. Rispondendo a una domanda nel corso della ...

Pensioni - Giuseppe Conte umilia gli anziani che protestano : "Pochi euro al mese" : Taci, che è meglio, si dice. E invece no. Il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha voluto rispondere alle sigle sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che avevano convocato proprio per oggi un presidio davanti a palazzo Chigi. Motivo della protesta il bloc

Una manovra da matita blu. Norme incongruenti (anche sulle Pensioni) - troppi commi e anglismi : C'è l'utilizzo più che sproporzionato dei commi - 1.143 solo nell'articolo 1 - ma anche il ricorso a termini stranieri, come "cloud computing" e "venture capital", che sarebbe stato meglio evitare. E poi ci sono Norme che tra di loro sono incongruenti, come quelle sulla riduzione delle pensioni: il comma 263 esclude dal taglio gli assegni liquidati con il sistema contributivo, ma il 261 ricomprende anche i trattamenti della ...

Pensioni - quanto si perde con il taglio delle rivalutazioni previsto in Manovra : MILANO - I pensionati non lo percepiranno come un taglio, ma l'effetto sul cedolino sarà del tutto analogo. Il taglio delle rivalutazioni degli assegni Pensionistici previsto dal maxiemendamento del ...

Pensioni rivalutate con le vecchie fasce : Il 3 di gennaio gli assegni previdenziali erogati dall’Inps saranno adeguati alla variazione dell’inflazione dell’1,1%, però il meccanismo utilizzato non sarà quello contenuto nella legge di bilancio in via di approvazione, ma quello della legge 388/2000. I pensionati che incassano un importo superiore a tre volte l’importo minimo riceveranno un assegno provvisorio che molto probabilmente poi sarà ...

Pensioni : Inps conferma aumenti a gennaio - ma con il rischio di doverli restituire : Le Pensioni continuano ad essere un argomento caldissimo, oltre che su quota 100 e riforma, anche sulla questione tagli e rivalutazione degli assegni. Le Pensioni dopo anni di blocco da gennaio dovranno tornare ad essere rivalutate con il meccanismo della perequazione. Sull’argomento si è detto tanto, con rivalutazioni a fasce che da 3 dovevano passare a 5 e che adesso, secondo le ultime indiscrezioni dal dossier manovra del governo, salirebbero ...

Pensioni - il trucco sporco in quota 100 : a chi finiscono i soldi degli assegni tagliati : C'è qualcosa che non torna su quota 100, la riforma delle Pensioni varata dal governo gialloverde. A puntare il dito è Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati. Intervistato da La Stampa, afferma: "Non c'è nessuna riforma della Fornero. Con quota 100 si acconten

Ora è ufficiale - il governo taglierà anche le Pensioni calcolate con il contributivo : Alcuni sono errori da penna blu, tutto sommato comprensibili se finiscono dentro a un maxiemendamento di oltre 200 pagine, con 1143 commi, scritto in poche ore. Dentro la Legge di Bilancio 2019, però, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, l’organo che alla Camera esprime pareri

Chi perde e chi guadagna con le Pensioni : Come funzionerà il sistema pensionistico dopo i tagli alle "pensioni d'oro", il blocco delle indicizzazioni e l'arrivo di "quota 100" (di cui sappiamo ancora pochissimo)

Pensioni quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...