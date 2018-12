Orchestra sinfonica | rimozione di Giorgio Pace | interrogazione di Barbagallo

Il modicano Giorgio Pace licenziato da sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica : Inaspettato provvedimento dell'assessore Pappalardo che ha licenziato il modicano Giorgio Pace da sovrintendete dell'Orchestra Sinfonica siciliana

Teatri : Orlando - nessuna scelta politica condanni Orchestra sinfonica siciliana : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - "Non posso che esprimere apprezzamento per l’opera di Giorgio Pace e per l'impegno di artisti e lavoratori che in questi anni sono riusciti a portare la FOSS fuori da una palude che stava segnando la fine di questa storica presenza culturale in città". Lo ha dichiarato

DEMONTE/ Sabato sera il concerto di Natale con l'Orchestra sinfonica e la Corale Alpina La Baita : Sabato 22 dicembre alle ore 21, nel Teatro parrocchiale di DEMONTE, in luogo della Chiesa di San Donato si terrà il Gran concerto di Natale con l'orchestra sinfonica Amatoriale Italiana , OSAI, e la ...

Al Teatro Civico un concerto dell’Orchestra sinfonica della Spezia : Venerdì 21 dicembre alle 21 presso il Teatro Civico, è in programma un concerto per pianoforte e orchestra sul tema

Mitteleuropa Orchestra - Stagione Sinfonica 2018

25 novembre - Ezio Bosso dirige l'Orchestra sinfonica Metropolitana di Bari - Teatro Apollo -Lecce