Manovra | sit-in del Pd contro il governo davanti alla Camera

Manovra - il Pd deposita ricorso alla Corte Costituzionale : Il collegio di costituzionalisti incaricati dal gruppo del Pd del Senato ha depositato poco prima delle 13 alla Corte Costituzionale il ricorso contro la Manovra, sollevando un conflitto di ...

Manovra : Pd deposita ricorso alla Consulta. Violata la Costituzione : "Questa mattina, attraverso il nostro collegio di avvocati, abbiamo depositato il ricorso alla Consulta per violazione della Costituzione, un ricorso che noi riteniamo importante, essenziale, molto grave, per ciò che è successo in queste settimane, prima al Senato e poi alla Camera, sulla legge di bilancio". Lo ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, il capogruppo del Pd al Senato ...

Manovra - gli universitari contro il governo : “Usate i giovani per fare cassa” : Il Consiglio nazionale degli studenti universitari accusa il governo di voler fare cassa sulle spalle dei giovani e del mondo dell'istruzione, con tagli previsti per 100 milioni di euro: "Per finanziare altre vostre priorità, avete deciso di fare cassa alle spese dell’Università e di tutte le sue componenti. Riconosciamo, quindi, che l’istruzione non è realmente una vostra priorità".Continua a leggere

Manovra - la Bce lancia l'allarme : l'Italia aggrava la situazione del debito europeo : Secondo le autorità europee le amministrazioni pubbliche vedranno un peggioramento delle prospettive future. Nonostante dunque l'accordo giunto sulla Manovra italiana, sembra che la Bce critichi ancora la strada intrapresa dal governo, auspicando un ritorno sulla vecchia careggiata. La Bce teme il peggioramento del saldo di bilancio italiano Nonostante l'accordo a cui si era giunti tra governo italiano e autorità europee, le diatribe non ...

Borse verso avvio positivo in scia al balzo di Wall Street. Spread in salita dopo l'ok alla Manovra : MILANO - Ore 8.55. Le Borse europee si accodano al balzo registrato ieri da Wall Street e si preparano a riaprire dopo la lunga pausa festiva in deciso rialzo. Ieri la piazza finanziaria Usa ha ...

Manovra : misure e curiosità : Modifiche per l'assicurazione infortuni delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop, ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un Tir e riduzioni ...

Manovra - le perplessità del Quirinale. Lega-M5S - lite sulle coperture : ROMA A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della ...

Manovra - Renzi : 'In Senato situazione surreale - scene mai viste' : "situazione surreale qui in Senato. La maggioranza ancora non sa come cambiare la legge di bilancio. Continui ritardi e scene mai viste nella storia repubblicana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ...

Manovra - blocco assunzioni in università. “L’ipotesi migliore per i ricercatori nel 2019? Lavorare senza stipendio” : “Il blocco delle assunzioni previsto nel maxiemendamento è la dimostrazione di una politica compulsiva e contraddittoria. Sa come hanno fatto a risparmiare in questi anni le università?Hanno assunto i propri ricercatori. Se fino al 16 novembre 2019 viene tutto congelato, gli atenei dovranno pagare gli esterni per le docenze”. La migliore delle ipotesi? “Continuare a Lavorare per mesi senza stipendio”. Giandomenico Dodaro, ...