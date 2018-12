Johnny Depp torna Jack Sparrow e visita i bambini malati a Parigi

Timothèe Chalamet : è amore con la figlia di Johnny Depp? : Il Natale è stato galeotto per Timothèe Chalamet e Lily-Rose Depp. Il giovane attore che è diventato famoso grazie a 'Chiamami col tuo nome', film dell'italianissimo Luca Guadagnino, è stato ...

Ci sarà un nuovo 'Pirati dei Caraibi' - ma senza Johnny Depp! : Certo non è detto che rinunciare a Depp sia una scelta saggia vista la sua presenza a dir poco fondamentale nell'economia globale del brand. I fan, ovviamente, hanno già espresso in rete il loro ...

Pirati dei Caraibi - Disney prosegue la saga senza Johnny Depp : L’ipotesi circolava già da qualche mese ma ancora non c’erano stati segnali ufficiali: Disney era intenzionata a continuare la lucrosa saga di Pirati dei Caraibi nonostante il sesto capitolo, uscito nel 2017, fosse stato un mezzo disastro al botteghino. E i nuovi progetti della casa cinematografica pareva includessero anche la decisione di lasciare andare Johnny Depp, ovvero l’attore che nei panni di Jack Sparrow è stato il ...

Johnny Depp bacia una bionda misteriosa e manda in tilt le fan. Ma… : Johnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoJohnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoJohnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoJohnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoJohnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoJohnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoJohnny Depp e i The Hollywood Vampires: il concertoPaura e delirio, tra i fan di Johnny Depp. No, il celebre film del ’98 di Terry Gilliam non ...

Ghali doppierà Tupac nel film con Johnny Depp 'City of Lies' : 'È un onore' (VIDEO) : Le morti violente di Tupac Shakur e Notorious B.I.G., avvenute a distanza di meno di un anno, tra il 1996 e il 1997, rappresentano da più di vent'anni due tra i casi irrisolti più enigmatici della storia degli Stati Uniti. L'interesse per queste due iconiche figure e le loro misteriose scomparse infatti non è mai scemato, negli states come nel resto del mondo, e alla vicenda umana di entrambi sono stati dedicati nel corso degli anni innumerevoli ...

Jennifer Aniston e quel pettegolezzo su Johnny Depp : In rete serpeggia un rumor molto interessante che riguarda Jennifer Aniston , ex di Brad Bitt e Justin Theroux ed ex Rachel Green della serie Friends. Secondo il tabloid 'Globe', l'attrice avrebbe ...

Ipotizzata la probabile causa dei problemi di salute di Johnny Depp : Preoccupazione per Johnny Depp. Le abitudini rilassanti dell'attore, infatti, potrebbero essere causa di gravi danni cognitivi e cerebrali. A ricostruire la notizia è il Daily Mail. Recentemente, l'attore aveva dichiarato di essere abituato a fare la sauna regolando il termostato a 1000 gradi Fahrenheit (circa 537 gradi Celsius). Un rapporto medico è giunto a suggerire che le ultime apparizioni di Johnny Depp, in cui non è ...

I pirati dei Caraibi continuano senza Johnny Depp – Jack Sparrow : Johnny Depp dice addio al suo Jack Sparrow. Anzi, per essere più precisi, è Disney che ha deciso di mettere la parola fine alla sua storia all’interno della saga de I pirati dei Caraibi. Così i rumors che circolavano già da qualche tempo hanno trovato la loro triste conferma in un annuncio ufficiale, con grande delusione dei numerosi fan (di tutte le età) di questo bizzarro ma audace pirata. I problemi di Johnny Depp Disney non ha certo ...

La vita di Johnny (Depp) senza Jack Sparrow : Johnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedaleJohnny Depp, Jack Sparrow in ospedale«Penso che Jack Sparrow continuerà a far parte della sua vita. È il personaggio ...

Niente Pirati dei Caraibi per Johnny Depp : Secondo quello che riportano svariati giornali americani, la Disney sta pensando di riportare al cinema il franchise de I Pirati dei Caraibi . Si pensa però ad un vero reboot della serie, così da ...

Pirati dei Caraibi - Disney pensa al reboot senza Johnny Depp : Per anni la saga cinematografica di Pirati dei Caraibi, iniziata nel 2003, è stata una vera manna per la Disney anche se nel corso degli anni il suo successo si è progressivamente spento. Fino ad arrivare all’ultimo capitolo, La vendetta di Salazar, che nel 2017 è stato un mezzo disastro al botteghino. La casa di Topolino non sarebbe però disposta a rinunciare a un immaginario così ricco di possibilità e sarebbe dunque pronta a un reboot ...

Lily-Rose Depp - figlia di Johnny - e Timothée Chalamet stanno insieme : baci sotto la pioggia : Una nuova coppia di baby celebrità è appena nata: si tratta di Lily-Rose Depp, nata dall’unione di papà Johnny (sempre al centro di voci e gossip, tra l’altro) e mamma Vanessa Paradis, e Timothée Chalamet, giovane attore protagonista di Chiamami col tuo nome. I due sono stati pizzicati a New York mentre si scambiavano effusioni in pubblico e, adesso, la loro storia è sostanzialmente ufficiale. View this post on ...