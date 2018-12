Celeste riceverà una collector' s edition per PS4 e Nintendo Switch

eurogamer

(Di sabato 29 dicembre 2018)è stata una delle sorprese più piacevoli del 2018, questo indie ha infatti ottenuto talmente tanto successo di essersi candidato ai The Game Awards 2018 come Gioco dell'Anno. Oggi i ragazzi di Limited Run Games hanno annunciato l'arrivo di una'sdel gioco pere PS4.Come riporta Polygon, questa speciale versione conterrà al suo interno una copia fisica del gioco, un peluche a forma di fragola alata (la stessa che Madelyne può trovare durante il gioco), la colonna sonora del gioco, un poster dedicato, una Steelbook, un set di adesivi e per finire la ricetta per fare la torta di fragole. Tutto questo potrà essere vostro per 74,99 dollari per la versione PS4 e 79,99 dollari sudal primo gennaio 2019, lo stesso giorno sarà anche possibile acquistare la versione fisica del gioco base sul sito di Limited Run Games.Recentemente il ...