Tav, Chiamparino: pronti a gestire noi

"E intollerabile che il governo non dica una parola sul fatto che scade il Commissario di governo sulla TorinoLione, così come sul fatto che finisce l'Osservatorio". Così il presidente della Regione Piemonte,, nella conferenza stampa di fine anno. "E un segno incontrovertibile della volontà del governo di non voler fare l'opera", aggiunge, annunciando l'istituzione dell'Osservatorio sulla Tav in seno regionale,e la possibilità che "la gestione dell'opera venga presa da noi e dalle regioni del Nord interessate".(Di venerdì 28 dicembre 2018)