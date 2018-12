Serie A Fiorentina | Pioli | «Non vogliamo più avere rimpianti»

Serie A Genoa - Prandelli : «Fiorentina con più pregi che difetti» : GENOVA - Manca un giorno a Genoa-Fiorentina : per Cesare Prandelli quella contro i viola sarà una partita speciale: "Non ho avuto il tempo di riflettere sulle emozioni che mi darà sfidare la ...

Serie A - le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina - 29/12/2018 : probabili formazioni ed analisi di Genoa-Fiorentina, 19a giornata Serie A 2018/2019Non sarà una partita come le altre per Prandelli, che a Firenze ha vissuto con ogni probabilità le pagine migliori della sua carriera da allenatore. E l’impronta dell’ex CT della nazionale tarda a farsi vedere, con un solo successo e un pari nelle quattro uscite passate con il Grifone.Anche la Fiorentina nell’ultimo turno ha perso, in casa contro il Parma, ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Perso per colpa nostra. Arbitro? Giornata sfortunata» : FIRENZE - In casa viola dopo il Ko col Parma il tecnico Stefano Pioli sembra voler puntare il dito sulla direzione di gara dell'arbitro Fabbri e soprattutto sulla 'non prestazione' della sua squadra. "...

Risultati Serie A 18ª Giornata - Quagliarella trascina la Sampdoria in Europa - Zapata ferma la Juventus : ok Lazio - ko Fiorentina : Quagliarella trascina la Sampdoria in zona Europa League, l'Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Duvan Zapata: i Risultati dei match della 18ª Giornata di Serie A La Serie A non va mai ...

Manchester United - fari sulla Serie A per rinforzare la difesa : pressing su Milenkovic della Fiorentina : Era un pallino di Josè Mourinho, ma l'addio tra il portoghese e il Manchester United non l'ha spedito fuori dai radar del calciomercato dei Red Devils. Lo United continua a osservare con estrema ...

Serie A - le probabili formazioni di Fiorentina-Parma - 26-12-2018 : probabili formazioni ed analisi di Fiorentina-Parma, 18a giornata di Serie ALa viola ha pescato due vittorie importantissime che hanno ridato senerità all’ambiente (dopo oltre due mesi all’asciutto) e rilanciano qualche velleità europea, a patto di ricevere maggior apporto in fase realizzativa dagli attaccanti.Quello contro il Parma è un test di quelli impegnativi, nonostante il momento non eclatante dei Ducali che sono scivolati al 12° posto ...

Serie A - Fiorentina-Parma : i bookmakers vedono viola : Per la cronaca, i gialloblu non vincono a Franchi dal 2009, allora conquistarono i tre punti con un 2-3. risultato che replicato domani pagherebbe 60 volte la scommessa. I trend attuali delle due ...

Milan-Fiorentina - pagelle e video gol 17a Serie A 2018/2019 : Le pagelle e gli Highlights di Milan-Fiorentina, 17a giornata di Serie aLa Fiorentina sbanca San Siro grazie ad una prodezza di Chiesa, infilando la seconda vittoria consecutiva (dopo il derby) agganciando il Sassuolo al 7° posto. Per il Milan è invece crisi nera, con ben tre gare a secco di reti ed una sola vittoria nelle ultime sei uscite di campionato.I rossoneri si giocano molto contro Frosinone e Spal, visto che adesso il quarto posto è ...

Serie A : Milan-Fiorentina 0-1 : HIGUAIN 5 " Ce l'ha col mondo, forse anche con sé stesso. Sbuffa come un mantice, schiuma rabbia come uno a cui hanno bucato le quattro gomme, impreca per i palloni che non arrivano e per quelli che ...

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Serie A - Milan ko amaro con la Fiorentina. Il Napoli vince 1-0 : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo vinto per 3-1 dalla Lazio di Inzaghi sul Cagliari di Maran, la 17esima giornata di Serie A è proseguita con altre sei sfide alle ore 15 con Milan e Napoli impegnate ...

Serie A : al Napoli basta Albiol contro la Spal - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Vittoria preziosa per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Napoli-Spal 1-0 - In vista delle prossime sfide ravvicinate, mercoledì 26 a San Siro con l'Inter e poi sabato 29 ...

Calcio - Serie A 2019 : i risultati del pomeriggio (22 dicembre). La Fiorentina inguaia il Milan - vittoria sofferta per il Napoli : Giornata particolarmente intensa per gli appassionati di Calcio. La 17a giornata della Serie A 2018-2019 si svolge infatti interamente nella oggi, sabato 22 dicembre, con ben dieci partite in programma. In attesa dei due incontri delle 18.00 e dell’atteso posticipo tra Juventus e Roma di questa sera alle 20.30, si sono già concluse sette sfide. Il Napoli fatica ma supera la Spal, mentre il Milan cade in casa con la Fiorentina aggravando la ...