Per Musk il primo inquilino di Marte potrebbe anche essere un robot

Musk ha pensato Per le auto Tesla un modo Per mettere in imbarazzo chiunque : Evidentemente Elon Musk, l'imprenditore visionario che sta tentando, passo dopo passo, invenzione dopo invenzione, di rivoluzionare il mondo, ha pensato che le Tesla, le sue macchine elettriche, fossero troppo silenziose. Non ci sono altre spiegazioni plausibili per la sua scelta di inserire una bizzarra app nel sistema elettronico ...

Incredibile Elon Musk - addio traffico : dopo l’auto spaziale arriva il tunnel sotterraneo Per viaggiare a 240 km/h : dopo l’auto elettrica che viaggia nello Spazio Elon Musk ha rivelato al mondo che nelle vicinanze di Los Angeles c’è l’ingresso ad un tunnel che, a basso costo, potrebbe aiutare a risolvere il problema del traffico urbano. L’imprenditore, già noto per Tesla e Space X, ha acceso i fari sulla strada sotterranea lunga dieci chilometri sviluppata dalla sua Boring Company. Un “campione” che si inserisce in una ...

Elon Musk Lancia una nuova sfida : Andrò Personalmente su Marte : Elon Musk Lancia una nuova sfida: Andrò personalmente su Marte Dobbiamo ammetterlo, è cosa nota che Elon Musk sia un visionario fortemente interessato allo spazio , e una nuova conferma è offerta dall’intervista rilasciata in occasione di un nuovo episodio della docu-serie Axios on HBO. L’obiettivo di Musk è andare su Marte, e le percentuali che questo viaggio vada in porto sono decisamente alte, il 70%, grazie alle numerose ...

Elon Musk : "Nintendo non ha concesso la licenza di un Mario Kart Per Tesla" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Tesla - Musk : 'Quest'anno l'azienda ha rischiato di morire. Problemi produttivi Per Model 3 molto difficile risolverli' : NEW YORK - 'Tesla quest'anno ha rischiato di chiudere i battenti, a causa delle difficoltà produttive dell'auto elettrica Model 3 durante la primavera e l'estate'. Lo...

Lo stormo di satelliti di Musk cambierà le regole dello spazio (Per non fare la fine di Clooney) : Una costellazione artificiale e tanto, tantissimo traffico in orbita. Elon Musk ha il via libera per lanciare la sua flotta di 12.000 satelliti. Lo scorso marzo, Space X aveva ottenuto l'autorizzazione al varo dei primi 4425. Adesso la Federal Communications Commission, l'agenzia governativa americana per le comunicazioni, ha detto sì ad altri 7518. Una gigantesca rete che dovrebbero portare internet veloce ovunque, in qualsiasi ...

Tesla - Per Elon Musk la pacchia sta Per finire. Resta solo da capire quando : di Carblogger Lo ammetto, Tesla è una magnifica ossessione. Fa auto elettriche in perdita (salvo l’ultima trimestrale, con utile da 312 milioni), eppure il titolo in Borsa continua a volare, come non succede a nessun altro costruttore di macchine. Il suo boss Elon Musk è l’imprenditore più controverso della Silicon Valley, eppure smuove folle come si vede soltanto quando in ballo c’è Apple. Musk ha ammesso di recente di perdere ...

Elon Musk lancerà altri 7.518 satelliti Per la sua rete internet spaziale : Foto: SpaceX/Flickr CC La Federal communications commission (Fcc) degli Stati Uniti ha approvato la richiesta di SpaceX, compagnia del magnate Elon Musk, di lanciare in orbita una rete di 7.518 satelliti per la copertura globale di internet. In aggiunta all’approvazione di marzo, con la quale la Fcc autorizza SpaceX al lancio di 4.425 satelliti, con questa nuova delibera la rete Starlink raggiunge la quota di 12mila satelliti in ...

