Milan 76° nel ranking Uefa | Juve 5ª | Inter 55ª

gazzetta

: Ranking Uefa: Milan a picco Sprofonda al 76° posto: -23 - gazz_rossonera : Ranking Uefa: Milan a picco Sprofonda al 76° posto: -23 - RossoneriFeed : Ranking Uefa: Milan a picco Sprofonda al 76° posto: -23 #Milan #Rossoneri - viajandoperdido : Ranking Uefa: Milan a picco Sprofonda al 76° posto: -23 -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Mettiamola così: ci sono stati anni in cui iloccupava la posizione numero 199 del, come il 1984, e momenti in cui addirittura non figurava tra le prime 200 squadre europee. Come ...