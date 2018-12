Indonesia | scossa di magnitudo 5 8 | nessuna vittima o danno

Forte scossa di terremoto in Indonesia : non si sono registrate onde anomale : Una scossa di terremoto magnitudo 6.1 ha colpito la parte orientale dell’Indonesia (epicentro a 55 km a sudest di Manokwari nella provincia di Papua occidentale) alle 12:33 ora locale. Il sisma non ha provocato la formazione di onde anomale, ha spiegato il responsabile dell’Agenzia per la gestione delle calamità naturali Sutopo Purwo Nugroho, precisando che l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 26 chilometri. Non ...

Indonesia - scossa di 5.8 nel West Papua : 06.27 Una scossa di magnitudo 5.8 ha colpito il West Papua, provincia orientale dell'Indonesia, provocando panico tra la popolazione,a una settimana di distanza dallo tsunami che ha ucciso centinaia di persone nell'arcipelago. Lo ha rilevato l'Istituto di Geofisica degli Usa. Per le autorità Indonesiana la scossa era di magnitudo 6.1, ma non avrebbe il potenziale per sviluppare uno tsunami. Non ci sono segnalazioni di vittime o danni.

Terremoto : forte scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...