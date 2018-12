Ecco le più belle isole private andate in vendita quest' anno

Ecco le auto più rottamate del 2018 : Punto e Panda sono le auto più rottamate dagli italiani nel 2018 . A dirlo l'Osservatorio sulla ricerca dell'auto online del portale DriveK, leader in Europa per la scelta e la configurazione di ...

Ecco i titoli più venduti su Steam nel 2018 : Come ogni anno sono state pubblicate su Steam le classifiche dedicate ai titoli più venduti sulla nota piattaforma online. Abbiamo diverse categorie per i vari giochi, Platino, Oro, Argento e Bronzo ma non ci è dato sapere il punteggio necessario per rientrare in un determinato girone. Inoltre segnaliamo che Valve non ha fornito le cifre di vendita, dunque i titoli che troverete nelle classifiche saranno da considerarsi in ordine casuale. ...

I CONTI SULLA MANOVRA/ Dal 2019 più tasse : Ecco perché aumenteranno : La MANOVRA si avvicina all'approvazione finale della Camera. Il carico fiscale sembra aumentare e le clausole di salvaguardia non fanno ben sperare

Sondaggio economisti : Ecco il successore di Draghi più probabile : ... ha dichiarato il senior fellow del think-tank Bruegel, Andre Sapir, questa figura 'combina l'esperienza nella banca centrale con un'esperienza politica impressionante in patria come ministro delle ...

Instagram : questa foto di Kylie Jenner è quella che ha ricevuto più like nel 2018. Ecco il resto della classifica! : Si tratta di post di star dello show biz, della musica e dello sport che hanno fatto il giro del mondo grazie a milioni e milioni di cuoricini. via GIPHY Dai un occhiata alla top 10 dei post ...

I presepi più originali e artistici in Italia per il Natale 2018. Ecco cosa vedere e dove andare : Presepe di Greccio Anche il Presepe di Greccio, borgo immerso nella Valle Santa in provincia di Rieti, continuerà ad andare in scena in questo periodo: i prossimi spettacoli sono in programma il 29 e ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : Ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...

La curcuma - antibiotico ma anche “Prozac” naturale : Ecco la ricetta di una delle bevande più efficaci da preparare con la spezia : Le proprietà della curcuma e del suo principio attivo, la curcumina, sono ormai conclamate: migliora l’umore, riduce l’ansia, il nervosismo e i sintomi depressivi. Si tratta dunque di una spezia della salute con la quale preparare tisane o bevande adatte ai bambini come il golden milk, con latte e miele, che è un efficace antibiotico naturale contro tosse e raffreddore. Ma non solo, perché la curcuma è anche utile a migliorare la ...

Le TV 4K migliorano anche i film con risoluzioni più basse - Ecco perché : 27I moderni televisori 4K non servono solo per riprodurre contenuti che sono stati prodotti in 4K. Anzi, sono dotati di sistemi per riprodurre le immagini a risoluzione più bassa, e a volte sono anche in grado di migliorarle. Questo grazie a sofisticati programmi di elaborazione delle immagini integrati nel televisore stesso. Sono diversi da un modello all’altro e tra le varie marche, ma hanno tutti lo stesso obiettivo: mostrare la ...

Un anno di beneficenza : Ecco le star più buone del 2018 : Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Le star più buone del 2018Anche le star hanno un cuore. E tantissime celebrità, dopo aver ammassato cospicue fortune, usano i soldi anche per aiutare concretamente gli altri. Tra i Vip più buoni del 2018 spicca l’attrice Portia De ...

Come si usa Choco Lite : istruzioni per assumerlo - Ecco come si prende nel modo più corretto : In questo articolo vedremo le istruzioni su come assumere Choco Lite nel modo corretto, onde riscontrare un effettivo dimagrimento, e scopriremo che cos’è esattamente l’integratore alimentare del momento. >>> CLICCA QUI E SCOPRI Choco Lite AL MIGLIOR PREZZO SUL SITO UFFICIALE <<< come si usa Choco Lite: le istruzioni Assumere Choco Lite è semplice e veloce: il sito ufficiale illustra bene il procedimento di ...

Le isole dei Caraibi più belle - Ecco le migliori e perchè... : A Trinidad e Tobago , ad esempio, sulla prima isola i festeggiamenti iniziano ogni anno già a gennaio e proseguono fino al Martedì Grasso in un crescendo di allegria, spettacoli e coinvolgimento che ...

26 Dicembre - Buon Onomastico Stefano e Stefania : Ecco le più belle IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri : Oggi, 26 Dicembre 2018 si ricorda Santo Stefano: per fare gli auguri di Buon Onomastico alle persone che portano questo nome, proponiamo una selezione di IMMAGINI (gallery in alto) FRASI e VIDEO (in basso) da inviare su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi ...

Multe stradali - rincari da gennaio : Ecco quanto si pagherà in più : ROMA - Parcheggiare in seconda fila o in spazi non consentiti, superare i limiti di velocità, guidare parlando al telefonino senza auricolare: automobilisti indisciplinati attenzione. Non rispettare ...