leggioggi

: @carmine_b3 @Antonio_Tajani Carmine, sei un gran esempio di qualunquismo. Il tuo ragionamento è: negli ultimi 70 an… - FI_Spagna : @carmine_b3 @Antonio_Tajani Carmine, sei un gran esempio di qualunquismo. Il tuo ragionamento è: negli ultimi 70 an… - MarioMalangone : RT @giorgio_ruffini: Sindacalisti che si prendono pensioni da nababbi e 300.000 Euro all'anno dei contributi faticosamente versati dai lavo… - LeggiOggi_it : Contributi versati non sufficienti per la pensione: come fare, tutte le strade... -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Può capitare che nonostante si lavori per molto tempo, iall’INPS siano comunque non soddisfacenti per maturare un trattamento previdenziale. Si tratta di queic.d. “silenti” che, sebbene stazionano nelle casse dell’istituto previdenziale, non sono comunqueper ottenere alcun tipo di trattamento. In termini pratici, si ci trova difronte alla situazione in cui l’INPS beneficia di versamenti dai propri iscritti senza che poi restituisca alcunché.bisogna comportarsi in questi casi?se inon sonoper la? Quali sono le possibilida percorrere per risolvere la questione? Le soluzioni prospettate sono sostanzialmente due: innanzitutto si potrebbe pensare di ottenere il rimborso di quanto già versato all’INPS, ma in tali casi non sempre è possibile farlo, senza considerare il fatto che la ...