Chi erano i fratelli Cervi

Francesco Chiofalo di Temptation Island ha un tumore al cervello : «Stavolta sono fo***to. A Gennaio mi operano» : Francesco Chiofalo ha un tumore al cervello. L'ex concorrente di Temptation Island lo ha annunciato nelle sue stories di Instagram: «Sto male, sono gravemente malato. Ho...

Sudafrica - musicista suona la Chitarra mentre lo operano al cervello : il video dell’intervento : Un musicista Sudafricano, il chitarrista Musa Manzini, è stato operato al cervello per la rimozione di un tumore in anestesia locale mentre suonava la sua chitarra. Per evitare la perdita della funzione cerebrale di controllo del movimento volontario, in particolare delle dita, i medici gli hanno chiesto di suonare.Continua a leggere

Pallavolo – Serie A2 masChile : grande vittoria del Club Italia Crai - gli azzurri superano 3-1 Gioia del Colle : Un successo arrivato al termine di una gara nella quale gli azzurrini sono stati in grado di imporre la propria Pallavolo dall’inizio alla fine, restando uniti nei momenti di difficoltà Altra prova di forza da parte del Club Italia Crai, che nella penultima giornata del girone di andata è riuscita a strappare tre punti fondamentali superando Gioia del Colle per 3-1 (25-22, 25-21, 20-25, 25-16). Un successo arrivato al termine di una gara ...

Il jazzista Manzini suona la Chitarra mentre lo operano al cervello Il video fa il giro del web : di Alix Amer Il video del famoso jazzista, Musa Manzini, che suona la chitarra mentre è in sala operatoria, ha fatto il giro del mondo. Il musicista, 47 anni, è stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia e per tutto il tempo è rimasto sveglio suonando la sua musica. Il tutto è durato per circa sei ore e Musa è ...

Tim - verso lo scontro in assemblea Elliott-Vivendi sChierano le truppe : Tre date per una decisione cruciale: il 21 dicembre, il 14 gennaio (la data più probabile) e il 17 gennaio sono in calendario le prossime riunioni del Cda di Telecom Italia che dovrà rispondere alla richiesta di Vivendi di convocare un'assemblea per rimuovere 5 consiglieri e nominare al loro posto altri 5 membri del board. Anche per evitare nuovi ricorsi in Tribunale ed eventuali azioni risarcitorie è probabile che ...

Spari al Bocchetto Sessera - pensa siano bracconieri e Chiama i Carabinieri. Ma erano in regola : Sente alcuni Spari provenienti dai boschi vicino al Bocchetto Sessera e, pensando a dei bracconieri visto il divieto di caccia della zona, allerta le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i ...

Ritrovate le ragazzine scomparse ieri a IsChia : erano in uno shopping center a Napoli : Sono state rintracciate dai carabinieri in un noto centro commerciale di Napoli, Claudia e Marika le due quindicenni residenti rispettivamente a Forio e Ischia Porto, che da ieri mattina avevano fatto ...

Strage Corinaldo/ Matteo - vivo per miracolo 'SChiacciato contro le transenne - i buttafuori erano fermi' : Strage Corinaldo, discoteca Lanterna Azzurra non assicurata? Possibili risarcimenti a rischio. Le ultime notizie sulle indagini

NBA - Houston-Portland 111-103 : i Rockets battono un colpo e superano i Blazers grazie alla panChina : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 111-103 Per superare un momento difficile di squadra serviva una reazione del collettivo, e gli Houston Rockets per una sera hanno risposto presenti. Con sette ...

Olocausto - Chi erano le vittime di via della Madonna dei Monti : Sulle pietre d'inciampo rubate domenica notte, erano incisi i nomi di venti persone, di cui sette bambini. Ecco chi erano - 20 nomi incisi sulle pietre d'inciampo rubate due notti fa dal selciato del ...

Chiara Danese : «Come si vive - quando tutti ti considerano una prostituta» : «Non c’è giorno in cui non vieni derisa per strada o insultata sui social. Perdi un lavoro e ricevi avance pesanti perché tanto sei “quella lì”. Ti chiudi in casa, cadi in depressione e vai da un terapeuta. Pressapoco succede questo, quando tutta la nazione ti considera una “zoccola”». Chiara Danese racconta di aver pagato gli ultimi otto anni della sua vita a causa di una serata di mezza estate. Era il 22 agosto 2010 quando, 18enne, venne ...

'C'erano donne fiere che il marito le picChiasse' - lo sfogo di Fiordaliso per le violenze subite : FUNWEEK.IT - Ospite a Vieni da me Fiordaliso si è raccontata attraverso gli oggetti della cassettiera senza alcuna paura di ricordare dolorosi avvenimenti del passato che hanno segnato la sua...