Torino | 24enne muore in un incidente | arrestata l' amica | guidava sotto effetto di cocaina

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane ragazza che si è consumata per le strade della provincia di, precisamente nel piccolo comune di Val Della Torre. Alice Tesio, infatti, una ragazza di appena ventiquattro anni, è rimasta coinvolta in unstradale mentre era a bordo dell'auto guidata da una sua, anch'essa ventiquattrenne, che però si è miracolosamente salvata. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, però, le due ragazze si sono schiantate contro il muro di una scuola, ma l'potrebbe essersi verificato a causa delle condizioni di chi era alla guida: l'Jessica, infatti, è statacon l'accusa di omicidio stradale in quanto risultata positiva al test dellaUna giovane ventiquattrenne perde la vita in un: l'aveva assuntoLa tragedia si è verificata nei giorni scorsi ...