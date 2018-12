STASERA IN TV | i programmi televisivi di giovedì 27 dicembre 2018

Programmi TV di STASERA - giovedì 27 dicembre 2018 : Piccole donne Rai1, ore 21.25: La Bella Addormentata Nel Bosco Film del 1959 di genere Famiglia/Animazione/Fantastico. Trama: C’era una volta una bellissima principessa di nome Aurora segnata da una terribile maledizione: la puntura di un fuso l’avrebbe fatta cadere in un sonno eterno. Ma le sue madrine, tre simpatiche fatine, scoprono il modo per rompere l’incantesimo. Un bacio del bel Principe Filippo potrà risvegliare la ...

STASERA in tv - programmi tv di giovedì 27 dicembre 2018 : Alle 23.50, su Rai 2 Speciale TG Sport: Un Anno di Sport . Su Rai 3 tornano I miei vinili con Riccardo Rossi e i suoi ospiti a seguire il classico Tg3 Linea Notte con Maurizio Mannoni. Per ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 27 dicembre 2018 - : Diventa quindi obbligatorio andarli a trovare Italia 1 19:00 Sport Mediaset 19:40 C.S.I. New York serie tv 20:35 C.S.I. New York serie tv 21:25 Io sono Battista 0:05 Mi fido di te - Film × ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di mercoledì 26 dicembre 2018 : Ecco un breve cenno sui programmi tv di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre 2018: Su Rai 1 la prima serata è occupata dal film classico Cenerentola. Rai 2 programma la commedia Quel pazzo venerdì (Usa, 2003) con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, serata all’insegna dell’avventura con il film Una notte al museo 2. La fuga. (Usa, 2009) con Ben Stiller, Amy Adams, Robin Williams. Su Canale 5 ...

Programmi TV di STASERA - mercoledì 26 dicembre 2018. Boldi e De Sica ospiti da Chiambretti : Piero Chiambretti Rai1, ore 21.25: Cenerentola Film del 1950 diretto da Clyde Geronimi, con Ilene Woods, Eleanor Audley, Verna Felton, Rhoda Williams, James MacDonald, Luis van Rooten. Trama: Dopo la morte del padre, Cenerentola vive come una serva nella dimora di famiglia, succube della matrigna, la perfida Lady Tremaine, e delle sorellastre Anastasia e Genoveffa. Consolata dall’affetto delle creaturine che popolano la casa, tra cui i ...

Programmi TV di STASERA - martedì 25 dicembre 2018. Su Rai2 lo speciale di Unici dedicato a Non Stop : Unici Rai1, ore 21.25: Biancaneve e i sette nani Film d’animazione del 1937 di David Hand, con Stuart Buchanan, Adriana Caselotti. Trama: Cacciata dal suo castello, la principessa Biancaneve, trova ospitalità nella casa dei sette nani. Ma la matrigna invidiosa della sua bellezza, si trasforma in una vecchia strega per perseguitarla. Rai2, ore 21.05: Unici Non Stop ha rappresentato nel mondo della televisione italiana un programma ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 24 dicembre 2018. Vigilia «di ghiaccio» su Rai2 con Frozen : Frozen - Il regno di ghiaccio Rai1, ore 21.30: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco In onda in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Rai2, ore 21.05: Frozen – Il regno di ghiaccio Film d’animazione del 2013 di Chris Buck, con Kristen Bell, Idina Menzel. Trama: Le principesse di Arendelle, Elsa e Anna, sono due ...

STASERA in tv - tutti i film e i programmi in onda a Natale : Da ‘Bianca neve e i sette nani’ a ‘Miracolo nella trentaquattresima strada’, ecco una guida completa ai programmi e ai film...

Programmi TV di STASERA - martedì 25 dicembre 2018. Su Rai2 lo speciale di Unici dedicato a Non Stop : Unici Rai1, ore 21.25: Biancaneve e i sette nani Film d’animazione del 1937 di David Hand, con Stuart Buchanan, Adriana Caselotti. Trama: Cacciata dal suo castello, la principessa Biancaneve, trova ospitalità nella casa dei sette nani. Ma la matrigna invidiosa della sua bellezza, si trasforma in una vecchia strega per perseguitarla. Rai2, ore 21.05: Unici Non Stop ha rappresentato nel mondo della televisione italiana un programma ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di martedì 25 dicembre 2018 : Cosa vedremo a Natale in tv? Ecco i programmi di STASERA, martedì 25 dicembre 2018: Rai 1 dedica la prima serata al classico Biancaneve e i sette nani. Su Rai 2 appuntamento con lo speciale Unici – Non Stop. Su Rai 3 serata all’insegna dell’avventura col film Una notte al museo (Usa, 2006) con Ben Stiller e Robin Williams. Canale 5 trasmette il film natalizio Miracolo nella trentaquattresima strada (Usa, 1994) con Richard Attenborough, ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 24 dicembre 2018. Vigilia «di ghiaccio» su Rai2 con Frozen : Frozen - Il regno di ghiaccio Rai1, ore 21.30: Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco In onda in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Rai2, ore 21.05: Frozen – Il regno di ghiaccio Film d’animazione del 2013 di Chris Buck, con Kristen Bell, Idina Menzel. Trama: Le principesse di Arendelle, Elsa e Anna, sono due ...

Programmi TV di STASERA - domenica 23 dicembre 2018. Su Rai 3 per Diane Keaton e John Goodman è «Natale all’Improvviso» : Natale all'Improvviso Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Per l’ultima puntata del 2018 Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ospita Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Enrico Brignano, Vincenzo Mollica, Roberto Bolle, Carlo Cottarelli e Anastasio, neo vincitore di X Factor 2018. Rai2, ore 21.05: Pretty Princess Film del 2001, di Garry Marshall, con Anne Hathaway e Julie Andrews. Trama: Mia è ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 25 dicembre 2018 - : ... Obesity Center Caserta 0:00 ER: storie incredibili 0:30 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta DMAX 19:30 La febbre dell'oro 20:25 La febbre dell'oro 21:25 Una famiglia fuori dal mondo 22:...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di lunedì 24 dicembre 2018 : Ecco i programmi tv della vigilia di Natale (24 dicembre 2018): Rai 1 trasmette in prime time la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Rai 2 dedica la serata all’animazione con il film Frozen – Il regno di ghiaccio. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, appuntamento con la quarantaduesima edizione del Festival del Circo di Montecarlo. Su Canale 5 Gerry Scotti conduce il tradizionale appuntamento col Concerto di ...