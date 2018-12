Reddito di cittadinanza : ecco le modifiche - : Finanza & Dintorni Il Reddito di cittadinanza è la misura più attesa di questa manovra e inizia a prendere forma. Vediamo come con tutte le novità. Per tutti.

Reddito di cittadinanza : addio al lavoro 'entro 50 km' da casa : Sempre lui, il divano , la metafora preferita dai detrattori del sussidio di ogni provenienza geografica e politica, ripetuta come un mantra, soprattutto al Nord, da molti elettori, soprattutto di ...

Reddito di cittadinanza : spunta l'obbligo di trasferirsi lontano da casa per non perdere l'assegno : ... veri e propri tutor che lavoreranno nei centri per l'impiego e che seguiranno 100-150 disoccupati ciascuno durante l'erogazione dell'assegno e nel percorso di reinserimento nel mondo lavorativo. ...

Reddito di cittadinanza - arriva l’obbligo di trasferimento per non perdere l’assegno : Chi usufruirà del Reddito di cittadinanza sarà costretto ad accettare anche offerte di lavoro provenienti da centinaia di chilometri di distanza. arriva infatti l'obbligo di trasferimento per non perdere l'assegno: la prima offerta dovrà essere in un raggio di 100 chilometri, la seconda di 250 e la terza potrà provenire da qualunque zona d'Italia, indipendentemente dalla residenza del beneficiario.Continua a leggere

Il Reddito di cittadinanza? Va alle imprese che assumono : Il reddito di cittadinanza comincia a prendere forma. Di fatto il governo, sponda grillina, prova a recepire le proposte fatte dalla Lega proprio sul fronte del reddito minimo. Finora i pentastellati ...

Reddito di cittadinanza alle imprese. Incentivi a chi assume disoccupati - Corriere della Sera - : Novità riguardanti il Reddito di cittadinanza : secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sarebbe infatti previsto un piano per coinvolgere non solo i cittadini, ma anche le imprese, enti di ...

MANOVRA/ Pensioni e Reddito di cittadinanza - i numeri mettono già in crisi il Governo : La Legge di bilancio approda alla Camera per riprendere il suo iter parlamentare. Ancora fanno discutere i provvedimenti del Governo

Reddito DI CITTADINANZA - SALVINI : 'FURBI NON VEDRANNO UN EURO'/ Monito del vice premier : tensione M5s-Lega? : SALVINI e il REDDITO di CITTADINANZA: "Furbi non VEDRANNO un euro. Quota 100? Si parte entro la primavera". tensione M5s-Lega?

Reddito di cittadinanza - l'assegno passa alle imprese che assumono i disoccupati : Il mondo delle imprese, la definizione dei navigator e i numeri della misura: il Reddito di cittadinanza ha contorni più precisi. E qualche novità. Anche le aziende avranno un ruolo chiave nella ...

"Il Reddito di cittadinanza di questo Governo è un clamoroso fallimento. I nodi torneranno al pettine. In realtà serve a riprodurre le ... : Tra una pellicola datata e l'altra, la vigilia di Natale è trascorsa assillati da un quesito martellante: il Reddito di cittadinanza rompe con la logica del Rei , il Reddito minimo di inserimento ...

Reddito di cittadinanza - il Governo pensa a un piano “contro i furbi” : Il Governo pensa a un piano per impedire che il Reddito di cittadinanza finisca nelle tasche di soggetti che non ne avrebbero diritto. Spiega Matteo Salvini: "Ora stiamo incrociando tutte le banche dati, stiamo incrociando i redditi, ovviamente se uno ha due o tre case, o due o tre macchinoni, non vedrà un centesimo di euro".Continua a leggere

Pensioni Quota 100 con decreto entro il 12 gennaio - su Reddito di cittadinanza no ai furbi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 dicembre 2018 vedono proseguire il dibattito tecnico sull'avvio delle nuove misure di riforma del settore, a partire dal decreto per la Quota 100 che prenderà forma entro la prima metà del mese di gennaio. Nel frattempo dal Governo arrivano nuovi commenti in merito ai meccanismi di funzionamento del Reddito di cittadinanza e della flessibilità in uscita, mentre i sindacati esprimono forti critiche ...

Reddito di cittadinanza - Salvini : 'Chi ha un ricco conto in banca non vedrà un euro' : Si continua a parlare di Reddito di cittadinanza e delle modalità riguardanti la sua erogazione. A parlarne questa volta è il vice premier leghista Matteo Salvini, il quale precisa che neanche un euro sarà elargito a chi già possiede un ricco conto in banca. Insomma, per i soliti furbetti già in procinto di entrare in azione, nessuna strategia potrà essere utilizzata per accaparrarsi somme non spettanti. Matteo Salvini e alcune precisazioni sul ...

Reddito di cittadinanza e autonomie : paletti e distinguo tra Lega e M5s. Salvini : 'ai furbi neanche un euro' : In attesa del voto finale alla Camera sul maxi emendamento alla manovra, il vicepremier leghista interviene sul cavallo di battaglia dei 5 Stelle e rilancia sull'autonomia delle regioni del nord ...