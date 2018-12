Omicidio Pesaro Proseguono le indagini di Procura e Distrettuale Antimafia | il sindaco

Cosa si sa dell’Omicidio di Pesaro : Secondo il Procuratore nazionale antimafia «qualCosa potrebbe non aver funzionato», nella storia dell'uomo ucciso benché sotto protezione del ministero dell'Interno

Cafiero De Raho : "L'Omicidio di Pesaro? Qualcosa potrebbe non aver funzionato nel meccanismo di protezione" : Nel meccanismo che avrebbe dovuto proteggere Marcello Bruzzese dalla 'ndrangheta Qualcosa potrebbe non aver funzionato. È questa la sensazione di Federico Cafiero De Raho. Il procuratore nazionale antimafia lo ha spiegato in un'intervista al Fatto Quotidiano a due giorni dall'agguato in cui è stato ucciso, nel centro di Pesaro, il fratello di Girolamo Bruzzese, collaboratore di giustizia dal 2003. Si legge sul quotidiano:Le ...

Omicidio Pesaro - la supertestimone di via Bovio. "I killer mi hanno risparmiata" : in via Bovio , FOTO, , è stata appesa ad un calcolo dei sicari: ci può riconbroscere oppure no? Il capo commando ha deciso che no, non li avrebbe riconosciuti e sono tornati indietro. Lasciandola viva ...

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il terremoto e l’Omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Salvini - polemica per la foto con pane e Nutella dopo il terremoto e l’Omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Ci dia informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Omicidio del fratello del pentito - la pista di una faida di 'ndrangheta lunga 24 anni | Caccia aperta ai due killer di Pesaro : Il 51enne, fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo Bruzzese, è stato ucciso con almeno 15 colpi di pistola. Il sindaco di Pesaro: "Città sconvolta, caso gravissimo".

Pesaro - Omicidio a Natale : ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia : Il 51enne è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati una trentina di proiettili. La vittima era sotto protezione ed era sfuggito a un agguato alla metà degli anni Novanta dove era morto il padre

Pesaro - Omicidio il giorno di Natale : ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia : Il 51enne è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati almeno 20 proiettili

Omicidio il giorno di Natale a Pesaro : uomo ucciso a colpi di pistola : Il 51enne, forse di origine calabrese, è stato assassinato da due uomini incappucciati mentre parcheggiava l’auto in garage. Sono stati sparati almeno 20 proiettili