Moschettieri Del Re non fa nemmeno un passo verso il cinema d’avventura

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ogni spettatore potrà scegliere da solo cosa gli dà più fastidio didel re, se la musica, la recitazione dei comprimari, la scrittura o la fotografia, di certo nel complesso il film molto difficilmente sarà all’altezza delle aspettative di chi va in sala sperando in un’avventura o in un film moderno, di quelli che sanno prendere sul serio sia la loro parte di commedia che quella di genere. Perché quel che si trova davanti il pubblico dell’ultimo film di Giovanni Veronesi è in tutto e per tutto una commedia di Veronesi, solo con maschere e una valanga di problemi. Più soddisfatto sarà chi entra malvolentieri, non entusiasta all’idea di vedere una storia di cappa e spada e voglioso magari più di una commedia come le altre.Lungo la visione di questa storia dei quattro ben noti, ormai anziani e separati da anni, che vengono richiamati in servizio dalla regina ...