Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : 'Via libera solo se...' : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

Manovra - al via esame della Commissione : domani alla Camera : La Legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il 31 dicembre per evitare lesercizio provvisorio

Allarme Bce : "Manovra pesa su deficit Eurozona" : PIL - La Banca Centrale Europea rivede "leggermente" al ribasso le stime diffuse a settembre di crescita dell'economia per il 2018 e per il 2019 nell'Eurozona. Secondo l'istituto di Francoforte il ...

Manovra alla Camera : rush finale/ Ultime notizie - approvazione entro il 29 - opposizione sul piede di guerra : Manovra alla Camera: rush finale. Ultime notizie, approvazione entro il 29 dicembre, opposizione sul piede di guerra pronta alla protesta

Manovra - oggi il rush finale alla Camera. Incognite in campo : reddito e quota 100 : Il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da domani in commissione Bilancio, mentre venerdì 28 approderà in Aula. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre

Manovra - ultimo atto alla Camera : ultimo atto per la Manovra. L'esame del testo riparte oggi in commissione alla Camera. Il governo porrà la fiducia e punta a chiudere entro sabato 29, per scongiurare l'esercizio provvisorio che partirebbe dal 1 gennaio.Intanto per la realizzazione di nuove opere arriva un'apposita struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Per il funzionamento della nuova struttura, prevista l'assunzione a tempo determinato, a partire ...

La Manovra alla Camera. Salvini e Di Maio la difendono - Fi attacca - il Pd prepara la piazza : Oggi alla commissione Bilancio il testo della manovra che poi andrà in aula domani per la terza lettura e sabato per il voto finale -

Borse verso avvio positivo in scia al balzo di Wall Street. Spread in salita dopo l'ok alla Manovra : MILANO - Ore 8.55. Le Borse europee si accodano al balzo registrato ieri da Wall Street e si preparano a riaprire dopo la lunga pausa festiva in deciso rialzo. Ieri la piazza finanziaria Usa ha ...

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Per la Manovra intoccabile secondo round alla Camera : Roma Poco amata anche dal vicepremier Matteo Salvini,, 'gli do un 7', ha detto prima della pausa natalizia,, a rischio manifestazioni di piazza e proteste che vedranno dalla stessa parte i sindacati ...

Manovra - l’allarme di Mattarella per un via libera a tappe forzate : Definire il presidente «preoccupato» sarebbe banale: solo chi non lo conosce può credere che, dopo avere insegnato il diritto parlamentare e averlo praticato in altre epoche da ministro per i Rapporti col Parlamento, Mattarella rimanga insensibile davanti a un Senato messo sotto le suole, costretto a votare una legge di Bilancio che nessuno aveva l...

Manovra stasera alla Camera Salvini detta i tempi. Di Maio 'Cittadini al centro' : Politica La Manovra passa con la fiducia: 167 a favore, 78 i contrari. Tra gli astenuti De Falco, M5S, di DAVIDE BANFO

Manovra - oggi il rush finale alla Camera : Il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da domani in commissione Bilancio, mentre venerdì 28 approderà in Aula. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre

Manovra - oggi ultimo atto alla Camera Approvazione finale entro il 29 : Roma Terzo atto. Trascorsa la pausa natalizia, la legge di Bilancio torna nelle aule parlamentari per il via libera definitivo. oggi alla Camera comincia il suo ultimo iter prima dell'Approvazione ...