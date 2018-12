LG presenta le nuove soundbar con Dolby Atmos e Google Assistant integrato

Ecco Sanremo Giovani : Luca Barbarossa e Andrea Perroni presentano le nuove proposte di Baglioni e sfrattano La Vita in Diretta : Ecco Sanremo Giovani Ventiquattro Giovani (scoprili) e una sfida all’ultimo voto per conquistare 2 posti accanto ai big del Festival della Canzone Italiana 2019. Sanremo Giovani è alle porte: quattro puntate pomeridiane dal titolo “Ecco Sanremo Giovani”, da stasera a giovedì 20 dicembre dalle ore 17:50 alle 18:40 (al posto dell’ultima parte de La Vita in Diretta) su Rai1 e Rai Radio2 in onda in contemporanea e due prime serate giovedì 20 e ...

TIM presenta nuove offerte operator attack a partire da 6 - 99 euro al mese : A partire dallo scorso 12 dicembre TIM propone tre nuove offerte operator attack, con prezzi che partono da 6,99 euro al mese. L'articolo TIM presenta nuove offerte operator attack a partire da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Save the Duck presenta Green Parka : nuove lunghezze ed imbottiture tecnologicamente avanzate [GALLERY] : Save THE Duck presenta Green Parka, l’evoluzione della gamma di piumini animal-friendly e Green del brand Save the Duck, brand di piumini animal-friendly e Green, presenta all’interno della collezione fall/winter 2018-2019 uomo, donna e bambino, il Green Parka. Protagonista delle scene della natura nordica, della tundra, della foresta e dei paesaggi innevati illuminati dai colori dell’aurora boreale, il Green Parka evolve e amplia la ...

Notte e festivi - Enel Energia presenta le nuove tariffe luce : Una vasta gamma di offerte flessibili per luce e gas pensate per famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione. Enel Energia , la società del Gruppo Enel che opera nel ...

Foot Locker presenta le nuove capsule collection : la campagna Holiday nata da artisti emergenti [GALLERY] : Foot Locker presenta la sua campagna Holiday: capsule collection create da artisti emergenti e raccontate attraverso opere multimediali Foot Locker, il principale rivenditore di sneakers a livello mondiale, ha lanciato la sua campagna Holiday europea con tre talenti emergenti provenienti dall’Europa: il gruppo trap orientale milanese Threesome, il creativo Studio Sucuk Und Bratwurst di Francoforte e il rapper Di Meh di Parigi. I tre ...

Vodafone e CoopVoce presentano nuove promozioni natalizie : Vodafone e CoopVoce presentano nuove promozioni e offerte a tema natalizio, attivabili subito o a breve ma non rinnovabili in seguito. L'articolo Vodafone e CoopVoce presentano nuove promozioni natalizie proviene da TuttoAndroid.

Blizzard presenta due nuove carte di La Sfida di Rastakhan di Hearthstone : Annunciatore Mosh'ogg e Marchio del Loa : Tempo di tuffarsi nuovamente nell'universo di Hearthstone con la terza parte della storia di Rikkar che porta con sé il reveal di due nuovissime carte di La Sfida di Rastakhan, la nuova espansione del gioco di carte Blizzard in uscita il 4 dicembre. Le due carte svelate sul sito ufficiale del gioco sono Annunciatore di Mosh'ogg e Marchio del Loa.Prima di lasciarvi alla terza parte della storia, desiderate acquistare l'espansione? Non perdetevi ...

TIM presenta le nuove offerte consumer in vista di Natale : TIM propone una serie di novità dedicate agli utenti consumer di telefonia mobile, destinate principalmente alla navigazione Internet. L'articolo TIM presenta le nuove offerte consumer in vista di Natale proviene da TuttoAndroid.

L'Abruzzo a Varsavia per la Fiera Internazionale del Turismo - presentate le nuove offerte della regione : Pescara. L'Abruzzo partecipa, con altre 7 regioni italiane, alla 26/a Fiera Internazionale del Turismo di Varsavia, dal 22 al 24 novembre nel Palazzo della Cultura e della Scienza, dove sono presenti oltre 500 espositori di 53 Paesi. 'Dopo Germania e Regno Unito la Polonia è per L'Abruzzo uno dei principali mercati europei di riferimento' dichiara l'assessore regionale ...

IEG - Gluten Free Expo e Lactose Free Expo : presentata Foodnova network di nuove esigenze alimentari : Termina con successo anche la settima edizione di Gluten Free Expo , salone internazionale dedicato al mercato e ai prodotti senza glutine e la seconda edizione di Lactose Free Expo , dedicato ai ...

Pallavolo – Modena presenta le nuove maglie CEV Champions League : presenti Christenson e Rossini : Questa mattina, presso il PalaPanini, l’Azimut Leo Shoes Modena ha presentato le nuove maglie CEV Champions League, presenti Christenson e Rossini Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea ...

JVC presenta le nuove cuffie wireless con assistente vocale : JVCKENWOOD Corporation presenta due nuove paia di cuffie wireless dotate di assistente vocale: si tratta delle intrauricolari HA-XC70BT, completamente wireless, e delle HA-XP50BT con archetto. L'articolo JVC presenta le nuove cuffie wireless con assistente vocale proviene da TuttoAndroid.