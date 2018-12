L' Etna sta cambiando | e potrebbe diventare più pericoloso

Etna : Conte - domani stato emergenza : ANSA, - FOGGIA, 27 DIC - "domani abbiamo un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre "domani si riunirà anche la commissione Grandi rischi della Protezione ...

Etna : Conte - domani stato emergenza : ANSA, - FOGGIA, 27 DIC - "domani abbiamo un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre "domani si riunirà anche la commissione Grandi rischi della Protezione ...

Etna - Conte : domani lo Stato di Emergenza : 16.50 Il premier Conte ha annunciato che domani ci sarà un Cdm "per dichiarare lo Stato di Emergenza" per il terremoto di Catania. E sempre domani, ha aggiunto,si "riunirà la Commissione Grandi Rischi della Protezione civile".Il premier, in visita a Foggia, ha poi detto: "Siamo vicini a tutte le persone che stanno subendo disagi, innanzitutto vicino ai feriti.Seguiamo l'evoluzione della situazione".Sulla Manovra,si è detto "fiducioso"."Ci sono ...

Etna - terremoto Catania : “Attività sismica in attenuazione - ma è presto per dire che il fenomeno sta per concludersi” : L’attività sismica nell’area etnea è in attenuazione sia dal punto di vista del numero delle scosse sia dell’energia a queste associate, ma è “ancora presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”. Lo ha detto all’ANSA, Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Anche le deformazioni del suolo “si stanno ...

Dopo il sisma è emergenza alloggi. L'Etna resta sorvegliato speciale : Il vicepremier Di Maio: domani CdM straordinario per dichiarare lo stato di calamità. Diminuisce sciame sismico e intensità dell'eruzione. Circa 370 gli sfollati. Nel pomeriggio vertice in prefettura -...

Emergenza Etna - che ne è stato del rapporto col territorio? : L’Etna si risveglia e la terra torna a tremare, spostando quel tappeto sotto cui era stata nascosta la fragilità strutturale del Belpaese. È bastata una scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 3,18 a nord di Catania, tra Viagrande e Trecastagni, per far crollare case, danneggiare locali, chiese e distruggere la statua di Sant’Emidio, il protettore dei terremoti. Nessun morto, “solo” feriti, sfollati e tanta paura. L’Italia non scopre oggi ...

Terremoto - Etna : il "gigante buono" fa paura. CdM decreterà stato emergenza : Sono più di 350 gli sfollati del Terremoto nel Catanese. Quello delle 3:19 di notte del 26 dicembre scorso è considerato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologi, Ingv, uno dei terremoti più ...

Etna - Di Maio : "Sarà stato di emergenza" : 11.30 "Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivato a Fleri,frazione di Zafferana Etnea,tra le zone più danneggiate dal terremoto di Santo Stefano "Grazie alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da ...

Etna - Borrelli : “L’allerta c’era ed era stata alzata” - ma “i terremoti non si possono prevedere” : In riferimento al terremoto magnitudo 4.9 che ha colpito ieri il Catanese, “l’allerta c’era ed era stata alzata: da settembre c’era l’allerta gialla. Dal 24 abbiamo registrato un aumento della sisimicità“, ha spiegato a ‘Radio anch’io’ su RadioUno Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. “La scossa delle 03:19 è stata isolata rispetto a quello che era il trend. Poi naturalmente i ...

Terremoto a Catania : «L’Etna instabile e carico di energia - si rischia un’eruzione a bassa quota» : Il sisma legato all’attività del vulcano. Oltre mille scosse in appena tre giorni lungo la faglia «Fiandaca» che parte dal mare di Acireale e arrivano a 1.550 metri

Terremoto Etna - Musumeci : “L’80% delle scuole non a norma - Regione più esposta e mono attrezzata” : “Non dobbiamo agire sull’onda emotiva. Faremmo un grave errore se così fosse. Mi sorprendo, comunque, quando qualcuno si sorprende delle attività sismiche. La Sicilia è la Regione più esposta d’Italia e nel contempo quella meno attrezzata dal punto di vista infrastrutturale. L’80 per cento delle nostre scuole non è a norma, così come molti degli edifici strategici”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ...

Etna - il dirigente del Parco : «Il vulcano si sta trasformando. I cittadini siano informati» : Può spiegare in maniera divulgativa quali fenomeni sono in corso? «L'Etna è uno dei vulcani più attivi al mondo e quindi 'normale' che sia in attività, rientra nella fisiologia dell'evoluzione ...

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - sopralluogo in elicottero dei vulcanologi : da stanotte altre 25 scosse - prosegue l’attività stromboliana : Dopo la forte scossa di magnitudo 4.9 con epicentro nella zona di Viagrande (Ct) alle ore 3.19, che ha provocato crolli, danni e feriti, nel Catanese sono state 25 le scosse di terremoto, fino alle 19, nella zona che va da Milo a Zafferana Etnea, da Sant’Alfio a Ragalna. La magnitudo massima è stata di 3.0 a Sant’Alfio alle 14.14. Intanto, alle 18.48 una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata al largo delle ...