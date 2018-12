Inter | stop trasferte e curva chiusa Il morto è un ultrà già col Daspo

Inter-Napoli - morto tifoso investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'assalto dagli ultrà. Stop trasferte nerazzurri e chiusura della curva» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Inter-Napoli - morto tifoso investito da van durante scontri. «Pulmini presi d'assalto dagli ultrà. Stop trasferte e chiusura curva nerazzurra» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Berardinelli, 35 anni, è deceduto all'ospedale San...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

L’organizzazione Internazionale per l’aborto sicuro Marie Stopes può tornare a operare in Kenya : Il governo del Kenya ha revocato all’organizzazione Marie Stopes la sospensione dei servizi di assistenza sanitaria decisa in precedenza: Marie Stopes International gestisce cliniche di pianificazione familiare in 37 paesi del mondo, tra cui il Kenya, dove pratica interruzioni gravidanza

Chievo stoppa Inter - pari Parma-Bologna : 19.57 La beffa per l'Inter si materializza al 91', quando Pellissier supera Handanovic in pallonetto sul lancio di Stepinski e fissa l'1-1 fra il Chievo e i nerazzurri. Che erano andati in vantaggio al 39' con Perisic, ben liberato da D' Ambrosio. Sorrentino ferma due volte Icardi a tu per tu, Handanovic è bravissimo su Pellissier (che però si rifarà) Inter sempre terza, Napoli più lontano. Si apre col palo di Siligardi Parma-Bologna, ma la ...

Inter - il punto sulle condizioni degli infortunati : stop Miranda - Vecino migliora : L’Inter ha ripreso a lavorare per preparare la prossima partita di campionato contro il Chievo, che con la cura Di Carlo ha ricominciato a credere nella salvezza. Per Spalletti ci sono buone notizie in merito alle condizioni di Matias Vecino che, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha ricominciato a lavorare con la squadra dopo l’infortunio muscolare delle scorse settimane. A questo punto il centrocampista ex Fiorentina potrebbe ...

Manovra : stop Commissione Bilancio a emendamento buche Roma. Castelli : 'Intervento ci sarà' : stop della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento n.1.2827 , che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare . L'emendamento, a quanto si apprende, ...

Intercettazioni - nuovo stop alla riforma nel Milleproroghe : rinvio a luglio 2019 : nuovo stop alla riforma delle Intercettazioni varata dal governo Pd. Il governo del Movimento 5 stelle e della Lega ha intenzione di prorogare ulteriormente l’entrata in vigore della nuova legge sugli ascolti telefonici che era stata varata dal guardasigilli Andrea Orlando. Il rinvio è contenuto nella legge di bilancio dove entrerà il tradizionale decreto Milleproroghe di fine anno. L’ipotesi, emersa la scorsa settimana, viene ...

InterSTELLAR - ITALIA 1/ Streaming video del film di Christopher Nolan - oggi - 14 dicembre 2018 - : INTERSTELLAR, la tramna e il cast del film in onda su ITALIA 1 oggi, venerdì 14 dicembre 2018 con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Internet : stop a selfie estremi - tre anni di carcere per istigazione social/Adnkronos - 3 - : 'La diffusione online di 'selfie estremi' arriva quindi a condizionare la vita di molti giovani che, in numerose circostanze, come purtroppo dimostrato dai numerosi casi di cronaca, rischiano, ...