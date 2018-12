Inter | comunicato UFFICIALE | Chi non accetta la nostra storia | non è uno di

Cori razzisti contro Koulibaly - il comunicato stampa dell’Inter : “la nostra storia è fatta di inclusione e rispetto” : Il comunicato stampa dell’Inter dopo gli spiacevoli episodi di ieri durante la sfida contro il Napoli “Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi“. L’Inter condanna così, in un comunicato, i Cori razzisti dei tifosi nerazzurri nei confronti di Koulibaly. “In relazione ai ...

Cori Koulibaly - la dura presa di posizione dell’Inter [DETTAGLI e COMUNICATO] : Cori Koulibaly – “In relazione ai fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli di ieri e alla conseguente decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A, il Club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Assieme alla nostra città noi lottiamo da sempre per un futuro senza discriminazioni. Ci ...

Inter - Modric si libera! Marotta entra in scena - già comunicato... : ' Modric si libera per l'Inter '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina a proposito del croato: 'Dalla Spagna ci annunciano che Luka a giugno si libererà dal Real Madrid, Florentino vuole investire su Mbappé: l'Inter entra in scena stavolta con ...

Inter - Dalbert si ferma per infortunio : il comunicato : Dalbert costretto ad uno stop per infortunio, l’Inter dovrà fare a meno del suo terzino per le prossime gare di campionato e Champions League “L’esterno brasiliano Dalbert si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Le condizioni di ...

Infortunio Vrsaljko - ecco l’esito degli esami strumentali : il comunicato dell’Inter : Infortunio Vrsaljko, arriva una buona notizia per Spalletti e per i tifosi dell’Inter: lo stop ci sarà ma non dovrebbe essere lungo Infortunio Vrsaljko, il calciatore dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo dopo 27 minuti di gioco nell’ultima gara della Nazionale croata. Il club nerazzurro quest’oggi ha diffuso un comunicato con l’esito degli esami strumentali sul calciatore, ecco quanto emerso: ...

Accordo Inter-Milan - firmato protocollo d’intesa per San Siro : il comunicato : A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. collaboreranno per i lavori di ammodernamento di San Siro: i dettagli “A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. comunicano di aver sottoscritto un protocollo d’intesa per sancire la volontà di lavorare assieme al progetto realizzazione di uno stadio moderno e all’avanguardia. Un impianto adeguato agli standard attuali è fondamentale per permettere ai ...

Niall Horan ha subito un Intervento chirurgico e ha comunicato ai fan le sue condizioni : Niall Horan ha subito un intervento chirurgico sinusale e l'ha comunicato ai fan via Twitter. L'ex One Direction, che ha appena concluso il tour mondiale a supporto dell'album di debutto da solista Flicker terminato alla fine di settembre, era stato colpito da un'infezione sinusale che gli provocava forti dolori, come aveva spiegato via Twitter qualche settimana fa. Sempre via Twitter, l'ex One Direction ha annunciato ai fan di essersi ...