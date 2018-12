iliad | i problemi al 4G e alle chiamate fa perdere clienti

7 mesi con iliad Italia : almeno 3 problemi e mancanze sulle quali l’operatore dovrà lavorare nel 2019 : Ultimi giorni del 2018, il momento ideale per tirare le somme su Iliad Italia: i problemi al lancio dell'operatore a fine maggio scorso non sono stati proprio pochi e tutt'ora, giunti a fine dicembre e sulla base dell'esperienza personale maturata con un numero Iliad, almeno tre aspetti vanno messi in evidenza perché niente affatto idilliaci. Si parte dalla questione più calda di tutte per Iliad Italia, la copertura. Inutile negare che ...

Nuovi problemi per iliad con l'installazione delle sue antenne : Iliad da mesi sta rinforzando la propria infrastruttura nel nostro Paese ma non senza andare incontro a qualche problema. Ecco gli ultimi della serie

Da affrontare al meglio alcuni problemi iliad con le SIM per evitare costi aggiuntivi : Da circa sei mesi c'è un nuovo operatore in Italia e come si poteva facilmente immaginare in questo periodo non mancano certo i problemi Iliad. Al dì là dei discorsi inerenti la copertura, con la compagnia telefonica che sta facendo tutto il possibile per provare a dire la sua in un mercato estremamente competitivo, oggi 10 dicembre ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un problema specifico. Ottenendo tutte le informazioni del caso ...

Problemi iliad di ora sbagliata : rimedio efficace ed altri dettagli : Se siete clienti del nuovo gestore francese ed avete uno smartphone Android potreste aver riscontrato Problemi Iliad di ora sbagliata del vostro device, con relative segnalazioni errate (un'ora indietro rispetto alla norma). Il fenomeno si verifica in particolar modo quando c'è impostata a bordo la modalità 'data e ore automatiche', cosa che induce il dispositivo a recuperare le informazioni occorrenti dalla rete di riferimento (in questo caso ...

iliad ha perso l'orologio : problemi di orario automatico per molti utenti : State avendo problemi con l'orario del vostro smartphone e avete una SIM Iliad? Il problema è legato proprio all'operatore: ecco come fare per arginare temporaneamente la questione.

Problemi iliad Italia all’estero? Numero assistenza dedicato ai clienti - quando è attivo : Come comportarsi quando si hanno Problemi Iliad Italia all'estero? Più di qualche cliente, in viaggio per svago o per lavoro, potrebbe avere la necessità di sentire l'assistenza del nuovo quarto operatore mobile Italiano ma è noto come, varcato il confine della nostra penisola, il comune Numero di riferimento 177 non abbia più alcuna utilità perché inattivo e dunque inutile. Visto l'avvicinarsi pure delle prossime feste natalizie, periodo in ...

La giusta configurazione per i problemi di rete iliad Italia : istruzioni manuali su Huawei e Samsung : I problemi di rete Iliad Italia purtroppo non sono ancora terminati per un gran numero di clienti del vettore: dopo aver segnalato ai nostri lettori degli utili suggerimenti per la configurazione automatica dei parametri di navigazione internet, troviamo altrettanto significativo segnalare anche una procedura manuale apposita, pensata per i dispositivi Samsung e Huawei in particolare modo. Questo anche perché, in effetti, nonostante un nostro ...