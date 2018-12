Calcio e violenza | Giorgetti | ' Serve inversione di rotta'

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e razzismo : E piu in generale tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più medidati e consapevoli atteggiamenti. Il tavolo proposto da ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Morti per il Calcio : tutti i tifosi vittime della violenza attorno a una partita : Daniele Belardinelli, è solo l'ultimo vittima di incidenti e scontri durante una partita di calcio. Prima di lui altri hanno perso la vita in situazioni legate a partite di calcio. Una rassegna di ...

Calcio e violenza - morto interista investito dopo scontri con i tifosi del Napoli : Non Calcio, ma razzismo dentro lo stadio e violenza appena fuori. È un bilancio di sangue quello non calcistico della partita clou della giornata di Serie A che si giocava il giorno di Santo Stefano. All’interno di San Siro i cori razzisti nei confronti del difensore partenopeo Koulibaly. Fuori dallo stadio gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter e al ferimento di quattro persone. Il 35enne che ha perso la vita è stato ...

Calcio e violenza : morto il tifoso dell'Inter investito prima di Inter-Napoli : E' accaduto fuori dallo stadio di San Siro prima della sfida. Dinamica in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine

Calcio campano contro la violenza sulle donne : in campo con un segno rosso sul viso : Le Società, le atlete, gli addetti ai lavori tutti e il mondo dello sport oggi si fanno ambasciatori della cultura del rispetto e dell'uguaglianza. La partita più importante oggi si gioca su un campo ...

Il Calcio scende in campo contro la violenza sulle donne : ... la Serie A si schiera al fianco di WeWorld Onlus, organizzazione che da 20 anni difende e promuove i diritti delle donne e dei bambini a rischio in Italia e nel Mondo, per combattere ogni forma di ...

Giornata internazionale della violenza contro le donne : il Calcio si mobilita : Il calcio si mobilita in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il prossimo week end i giocatori e tutti gli arbitri della serie A raggiungeranno il campo mostrando un segno rosso sul viso. Si tratta di un segnale importante per dire basta alla violenza di genere, fisica e psicologica. IL 25 novembre nel mondo associazioni, Governi ed enti no-profit prendono posizione contro quella che è ormai diventata una piaga ...

Verratti d’accordo con Ancelotti : “serve un gesto eclatante per fermare insulti e violenza nel Calcio” : Marco Verratti concorde col suo ex tecnico al Psg, Carlo Ancelotti, nella lotta alla violenza ed agli insulti nel mondo del pallone “Sono d’accordo con Ancelotti, se non facciamo qualcosa di eclatante le cose non cambieranno mai. Se vinci sei buono, se perdi sei uno stronzo e questo non deve succedere“. E’ la presa di posizione del centrocampista azzurro, Marco Verratti, che dal ritiro della Nazionale a Coverciano, ...