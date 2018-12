Calcio e razzismo | Koulibaly | «Orgoglioso di essere francese | senegalese | napoletano»

Thuram : 'Con CR7 Juve favorita per la Champions. Il razzismo nel Calcio...' : razzismo - 'Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...

Il Calcio italiano è pronto per la linea Ancelotti sul razzismo? : La prova di Bergamo È la prima volta per me che vado stasera allo stadio di Bergamo. È un po’ come andare nella fossa dei leoni, sapendo che sarà complicato difendere i colori della mia squadra. Stadio ostile, che se la batte con Torino. Lascio agli esperti, ai sociologi, ai tifosi sapienti qualsiasi ragionamento. Per me, la rabbia degli juventini contro di noi napoletani è rabbia allo stato puro. Roba da schiuma alla bocca. È cattiveria (ma ...

Thuram - il Calcio e il razzismo : 'Ancelotti ha squarciato i silenzi' : Questo è un mondo professionistico basato sul business, dunque si può aprire una riflessione se c'è un intervento così forte contro un male che non è soltanto di questo settore ma della società. Il ...

Con l'Unesco si da un Calcio al razzismo : Il Centro per l'Unesco di Torino, in collaborazione e con il contributo di Juventus Football Club, lancia la nona edizione del Bando Un calcio al razzismo, assegnando due contributi liberali dell'...