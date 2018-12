Zombie in festa in Call of Duty Black Ops 4 | Treyarch si prepara all’anno nuovo

optimaitalia

: #Zombie in festa in #CallofDuty #BlackOps4, #Treyarch si prepara all'anno nuovo - OptiMagazine : #Zombie in festa in #CallofDuty #BlackOps4, #Treyarch si prepara all'anno nuovo -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)La fine della scorsa settimana ha visto inofOps 4 la sparizione degliall'interno della modalità Battle Royaleout. Un mistero che ha incuriosito non poco i fan dello sparatutto pubblicato da Activision e sviluppato in questa edizione da, sebbene il tutto sia durato davvero poco. I non morti sono infatti tornati sulla scena in pochissimo tempo, con un outfit rivisitato e assolutamente in tema con il periodo dell'anno attuale.Come annunciato dagli stessi ragazzi diattraverso i loro profili social ufficiali, glisi sono infatti presentati nella modalità Battle Royale diofOps 4 con cappelli da Babbo Natale che, di fatto, ne sminuiscono un po' (almeno visivamente) la pericolosità. Tutt'altra storia invece quando questi concentreranno le loro attenzioni su di voi, dal momento che alcuni rapporti di utenti parlano ...