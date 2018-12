wired

: Un bellissimo timelapse della missione Horizons #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Un bellissimo timelapse della missione Horizons #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Osarelimpresa : Timelapse dell’eruzione dell’Etna visto da Giarre ... impressionante è bellissimo. Che sia un buon Natale per tutti -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Migliaia di immagini di albe, tramonti, aurore boreali e luci delle città così come le vedono gli astronauti dallo Spazio. Eccone un assaggio in questo straordinario video, un collage dei migliori scatti del comandante Alexander Gest dell’Esa nel corso di, la suadi oltre sei mesi in orbita.Vi consigliamo caldamente di regalarvi questi tre minuti di tempo e assaporare, con queste vedute, la magiavita sulla Stazione spaziale internazionale.(Credit video: Esa)UnWired.