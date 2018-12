Emmanuel Macron smascherato da Alexander Benalla | tutta la verità sul viaggio in Africa

Gunther Oettinger contro Emmanuel Macron : "Serve procedura Ue contro la Francia" : Il commissario europeo al Bilancio Guenther Oettinger è noto in Italia per le sue critiche feroci verso Roma in materia di bilanci. Una sua frase, poi rettificata, sui mercati che avrebbero insegnato agli italiani a votare, fece insorgere mezzo Parlamento. Il tedesco però non fa sconti neanche ai vicini francesi.Secondo Oettinger, la Francia dovrebbe subire ancora una procedura per deficit eccessivo, perché ha violato le ...