Di Maio | con Lega fusione a freddo | con confronto si trova quadra

Terremoto Catania - Conte : “Vicino alle popolazioni”. Di Maio : “Domani sarò in Sicilia” : Domani il vicepremier sarà in Sicilia per vedere di persona i danni causati dal Terremoto: "La Protezione Civile sta valutando l'entità dei danni". Matteo Salvini ringrazia i soccorritori con un post su Twitter. Stesso il pensiero di Mara Carfagna che scrive: "Vicini alle comunità in questo giorno di festa".Continua a leggere

Di Maio punta alle europee : "Niente a che vedere con la destra sovranista" : Luigi Di Maio scalda i motori in vista delle elezioni europee del 2019 e lancia il programma del Movimento 5 Stelle per l'Ue. ' Presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che ...

Luigi Di Maio - la "fusione a freddo con la Lega" : il grillino rivela la sua più grande paura : Parla Luigi Di Maio. E snocciola le sue peculiari teorie. Quella tra Movimento 5 Stelle e Lega, attacca il capo politico pentastellato, "credo sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene". Così in un’intervista ad affaritaliani.it. E ancora: "C’è un rapporto diretto e schi

Luigi Di Maio - la 'fusione a freddo con la Lega' : il grillino rivela la sua più grande paura : Parla Luigi Di Maio . E snocciola le sue peculiari teorie. Quella tra Movimento 5 Stelle e Lega, attacca il capo politico pentastellato, ' credo sia una fusione a freddo di due forze politiche che ha ...

Salvini sul reddito : 'ai furbi non ci sarà neanche un euro'. Di Maio con Di Battista per il rilancio del M5s : Il ministro dell'Interno spiega che si stanno incrociando le banche dati per aiutare chi è davvero in difficoltà -

Salvini : «I furbi non vedranno nemmeno un euro» Video Di Maio : capodanno con Dibba : Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in visita agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Di Battista rientra in Italia : con Di Maio vedremo il da farsi : Roma, 24 dic., askanews, - Alessandro Di Battista rientra in Italia, dopo sette mesi passati in centro e sud America. 'Dopo 16.718 km in bus, più altri su varie imbarcazioni,, con qualche kg in meno ...

Salvini soddisfatto del lavoro con Di Maio : “Con Luigi lavoriamo bene - gli faccio gli auguri” : Salvini soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi e contento per la manovra, un lavoro svolto con il collega Di Maio che apprezza e a cui augura le buone feste. “La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese”. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all’ospedale dei bambini Buzzi. “Uno legge i giornali e pensa a un’Italia diversa – ha detto ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Di Maio : reddito - no contrasto con Lega : 13.54 "I tempi parlamentari stretti per la la legge di Bilancio sono Legati alla trattativa con la Ue,non c'era alcuna altra intenzione".Così il vicepremier Di Maio."Il maxi emendamento conteneva una serie di interventi frutto dell'accordo con la Ue",chiarisce. Il decreti su quota 100e reddito di cittadinaza,dice il vicepremier, arriveranno nei primi giorni utili dopo le festività."Sul reddito non c'è una una contrapposizione tra modello del ...

Manovra economica : dopo il 'fatto' arriva il test 'vero o falso' lanciato da Di Maio : La Manovra economica, ribattezzata da Luigi Di Maio la "Manovra del Popolo", non solo è stata approvata dall'Aula del Senato al fotofinish prima delle feste, ma continua a suscitare notevoli polemiche. E questo non solo dalle opposizioni. Sembrerebbe che molti, anche all'interno delle stesse basi del M5S e della Lega di Matteo Salvini, non siano proprio entusiasti del risultato uscito dalle aule parlamentari. Di conseguenza, per evitare ...

Salvini : con manovra scommettiamo sul Paese e con Di Maio tutto bene : "La manovra abbassa le tasse, rimette soldi nelle tasche degli italiani e scommette sul Paese". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini oggi in visita all'ospedale dei bambini Buzzi. "Uno legge i giornali e pensa a un'Italia diversa - ha detto polemicamente - fortunatamente gli italiani continuano a capire e ragionare con la loro testa e a darci fiducia. Ognuno scrive quello che ritiene ma io sono contento di ...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e le parole che portano alla spaccatura con Luigi Di Maio : il retroscena : Approvata, più o meno, la Manovra, Lega e M5s guardano al futuro. In particolare alla campagna elettorale in vista delle Europee che può creare non poche tensioni in maggioranza. Già, perché per forza di cose, per tirare acqua al loro rispettivo mulino, Luigi Di Maio e Matteo Salvini non potranno ev