tuttosport

: #Calcio - D'Aversa, è la vittoria del gruppo Tecnico Parma, ho grandi uomini che fanno qualcosa straordinario - CORNERNEWS24 : #Calcio - D'Aversa, è la vittoria del gruppo Tecnico Parma, ho grandi uomini che fanno qualcosa straordinario - salvione : Serie A Parma, D'Aversa: «Vittoria del gruppo» - SerieANewsUN : ?? Serie A Parma, D'Aversa: «Vittoria del gruppo» ?? Il tecnico: «Ad inizio campionato non mi aspettavo di stare qua… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) ANSA, - FIRENZE, 26 DIC - "E' stata una partita non semplice perché i viola hanno tecnicamente qualcosa in più di noi, poi nel momento in cui hai quei tre attaccanti che danno l'anima per non ...