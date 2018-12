Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia ma non libero da problemi

OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie : Rilasciata la OxygenOS 9.0 per OnePlus 5T e OnePlus 5. L'aggiornamento comprende il nuovo sistema operativo Android 9 Pie. L'articolo OxygenOS 9.0 stabile per OnePlus 5T e OnePlus 5 in rilascio con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie in regalo sotto l’albero per Samsung Galaxy S9 ed S9+ : Samsung fa un regalo di Natale ai clienti di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, arriva l’aggiornamento stabile ad Android 9 Pie. Il roll out è iniziato dalla Germania, ma è già possibile scaricare il [...] L'articolo Android 9 Pie in regalo sotto l’albero per Samsung Galaxy S9 ed S9+ è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Appuntamenti precisi per i vari Samsung Galaxy con Android Pie : tabella di marcia ufficiale : Emergono finalmente novità ufficiali per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per diversi Samsung Galaxy, grazie ad una vera e propria roadmap che è stata resa pubblica dal colosso coreano a Natale. Dopo aver esaminato alcuni aspetti dettagliati del pacchetto software, come avrete intuito anche nella giornata di ieri con un articolo apposito, finalmente possiamo andare nel concreto sull'argomento ...

Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor : Nelle scorse ore Huawei ha reso noto che l'aggiornamento open beta EMUI 9 sarà disponibile per altri nove smartphone. Ecco quali sono L'articolo Android 9 Pie con EMUI 9 disponibile in beta per altri nove smartphone Huawei e Honor proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie : Samsung ha pubblicato la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie, fornendo l'elenco dei dispositivi e le tempistiche richieste: ecco quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l'update. L'articolo Samsung annuncia la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 ricevono Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 no brand stanno ricevendo in queste ore in Italia un nuovo aggiornamento con Android 9 Pie e rispettivamente Samsung One UI e EMUI 9.0. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ e Huawei Mate 9 ricevono Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro L'articolo Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Asus Zenfone 4 - Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie : Dal database di Geekbench arriva la conferma sono in preparazione gli aggiornamenti ad Android 9 Pie per Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro L'articolo Asus Zenfone 4, Xiaomi Redmi Note 5 e Note 5 Pro avvistati su Geekbench con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Durerà più a lungo la batteria sui Samsung Galaxy con Android Pie : suggerimenti in arrivo : Una vigilia di Natale decisamente ricca di novità per chi dispone di un Samsung Galaxy di ultima generazione, con un particolare riferimento a coloro che sono in attesa di ricevere l'aggiornamento contenente Android Pie e la recentissima interfaccia One UI. Il motivo? Proprio in mattinata vi abbiamo riportato sulle nostre pagine l'avvio della distribuzione del pacchetto software via OTA per il Samsung Galaxy S9, con la potenziale svolta ormai ...

Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia - P8 Lite 2017 le patch di dicembre : Giornata di aggiornamenti per Huawei: i Mate 10 Pro e P8 Lite 2017 Italiani stanno trovando aggiornamenti software sotto l'albero di Natale. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceve Android 9 Pie con EMUI 9 in Italia, P8 Lite 2017 le patch di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung con Android 9 Pie introdurrà consigli per migliorare l’autonomia : Con l'aggiornamento ad Android 9 Pie la funzione di manutenzione del dispositivo sugli smartphone Samsung Galaxy si arricchirà con consigli sulla batteria L'articolo Samsung con Android 9 Pie introdurrà consigli per migliorare l’autonomia proviene da TuttoAndroid.

Regalone Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 24 dicembre in Europa : OTA sotto l’albero : Mossa a sorpresa con protagonista Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, nella sua versione definitiva, in distribuzione da oggi 24 dicembre. C'è davvero da credere in Babbo Natale se il produttore ha accelerato i tempi di distribuzione del firmware e ha dato il via al rilascio delle notifiche OTA del pacchetto software in Europa. Meglio placare subito gli animi dei nostri lettori: purtroppo in Italia della notifica del major update ...

Partito l’aggiornamento stabile : i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania : Per i possessori del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus arriva un gradito regalo: il produttore, infatti, ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie L'articolo Partito l’aggiornamento stabile: i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ricevono Android 9 Pie in Germania proviene da TuttoAndroid.

Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta la MIUI 10 Global Stabile con Android 9 Pie a bordo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 proviene da TuttoAndroid.