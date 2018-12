Di Maio ha spiegato all'AGI tutta la strategia del governo su startup e innovazione : “Buon Natale!”. Sono da poco passate le undici del mattino della vigilia di Natale del primo anno di governo gialloverde. Dopo giorni concitati come non si erano mai visti, dopo le lacrime di Emma Bonino in difesa del Parlamento, dopo la notte dei senatori alle prese con una manovra economica che avrebbero votato senza neanche il tempo di leggerla, dopo le ennesime polemiche furibonde che facevano da contraltare agli ennesimi post di ...

Conte ha spiegato come è riuscito a convincere Salvini - Di Maio e l'Ue : Il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al 'Corriere della Sera', racconta la trattativa che ha portato al via libera alla Manovra, ringrazia il capo dello Stato Mattarella e dice come ha convinto i sui vice, Di Maio e Salvini. Spunta poi anche l'ipotesi Tari nella bolletta. "Dovevo portare a casa - spiega - un risultato importante per l'Italia: evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito ...

Di Maio ha spiegato dove si troveranno le risorse per il taglio del deficit : Per far quadrare i conti con l'Ue, il governo conta di raccogliere più soldi dal taglio delle pensioni d'oro, dalle dismissioni immobiliari e dalle modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza: lo ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio in un forum con il Fatto Quotidiano. Di Maio ha riconosciuto che la crescita del Pil nel 2019 potrebbe essere inferiore all'1,5% stimato ma ha assicurato che investimenti e ...

Il fantastico reddito di cittadinanza spiegato da Luigi Di Maio : Non vediamo l'ora di leggere il nuovo libro di Bruno Vespa. Già dalle anticipazioni, 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica' si ritaglia un posto tra i regali necessari da fare il ...